Kein Kracher in den Achtelfinals der Champions League: Paris Saint-Germain trifft auf Real Sociedad. Leipzig empfängt Real Madrid.

Legende: Ausgelost Die Paarungen in der K.o.-Phase sind bekannt. Freshfocus/Pascal Müller

Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick:

Paris Saint-Germain – Real Sociedad San Sebastian

Inter Mailand – Atletico Madrid

Porto – Arsenal

Napoli – Barcelona

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Lazio Rom – Bayern München

Kopenhagen – Manchester City

Leipzig – Real Madrid

Paris Saint-Germain ist wenige Tage vor Weihnachten in Nyon der auf dem Papier leichteste Gegner zugelost worden. Das Starensemble um Kylian Mbappé, das sich als Gruppenzweiter qualifiziert hatte, bekommt es mit Real Sociedad zu tun. Die Basken setzten sich zwar in ihrer Gruppe vor Inter Mailand durch, belegen in der Meisterschaft aktuell aber nur den 6. Rang.

07:17 Video Archiv: PSG erzittert sich das Achtelfinal-Ticket Aus Champions League – Highlights vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 17 Sekunden.

Achtelfinals über einen Monat verteilt

Wie bereits in den vergangenen Jahren verteilen sich die Achtelfinals in der «Königsklasse» über zahlreiche Wochen, weil in der Europa und Conference League im gleichen Zeitraum zwei Runden ausgespielt werden.

Die Hinspiele finden am 13./14. sowie 20./21. Februar statt, die Rückspiele steigen am 5./6 sowie 12./13. März. Pro Spieltag stehen jeweils zwei Achtelfinals an.