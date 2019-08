Real Madrid erhält neben PSG nominell einfache Gegner zugelost.

Dortmund muss sich in einer Hammergruppe mit Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag beweisen.

Manchester City und Bayern München dürfen sich über Losglück freuen.

Mit viel Spannung war erwartet worden, in welche Gruppe Real Madrid gelost werden würde. Denn: Der 13-fache Gewinner der Champions League fand sich nach einer enttäuschenden Saison «nur» in Topf 2 wieder. Die Losfee in Monaco hatte indes etwas Erbarmen mit den «Königlichen». Die Gegner in Gruppe A heissen PSG, Brügge und Galatasaray Istanbul.

Champions League Gruppe A Paris St-Germain

Real Madrid

Brügge

Galatasary Istanbul



In einer wahren Hammergruppe befindet sich Lucien Favres Dortmund mit Manuel Akanji, Roman Bürki und Marwin Hitz. Sie treffen auf Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag

Champions League Gruppe F Barcelona

Borussia Dortmund

Inter Mailand

Slavia Prag



Haris Seferovic spielt mit Benfica Lissabon in einer Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Lyon und RB Leipzig.

Van Dijk Spieler des Jahres Im Rahmen der Auslosung wurde Europas Fussballer des Jahres gekürt. Ausgezeichnet wurde Liverpools Virgil van Dijk, der auch die Trophäe des besten Verteidigers absahnte. Er setzte sich dabei gegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durch. Torwart des Jahres wurde sein Teamkollege Alisson. Der beste Mittelfeldspieler heisst Frenkie de Jong (Ajax), im Sturm machte Messi (Barcelona) das Rennen.

Für den amtierenden Champion der Königsklasse, Liverpool, gibt es ein Wiedersehen mit Napoli. Nominell Losglück hatte Premier-League-Meister Manchester City: Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb (Mario Gavranovic) und Atalanta Bergamo (Remo Freuler) heissen die Kontrahenten.

Die weiteren Gruppen im Überblick:

Champions League Gruppe B Bayern München

Tottenham Hotspur Olympiakos Piräus

Roter Stern Belgrad

Champions League Gruppe C Manchester City

Schachtar Donezk

Dinamo Zagreb

Atalanta Bergamo



Champions League Gruppe D Juventus Turin

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotive Moskau



Champions League Gruppe E Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk



Champions League Gruppe G Zenit St. Petersburg

Benfica Lissabon

Olympique Lyon

RB Leipzig



Champions League Gruppe H Chelsea

Ajax Amsterdam

Valencia

Lille



Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 29.8.2019, 18 Uhr