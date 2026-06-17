Legende: Geht der Höhenflug auch im Europacup weiter? Der FC Thun steigt in der 2. Quali-Runde der Champions League ein. Freshfocus/Claudio De Capitani

Thun trifft in der 2. Qualifikations-Runde der Champions League auf den kroatischen Meister Dinamo Zagreb.

Das Hinspiel findet am 21. oder 22. Juli in Thun statt, das Rückspiel am 28. oder 29. Juli.

Nach dem sensationellen Meistertitel darf der FC Thun von der 2. Teilnahme an der Champions League nach 2005/06 träumen. Der Weg in die «Königsklasse» ist allerdings ein steiniger: Insgesamt 3 Quali-Runden (inkl. Playoffs) muss der Schweizer Meister überstehen, um an der Ligaphase, die im September beginnt, teilnehmen zu können.

Dinamo Zagreb überlegen kroatischer Meister

Die erste Hürde lautet Dinamo Zagreb – der wohl schwerstmögliche Gegner. Der kroatische Klub hat in der vergangenen Spielzeit überlegen den Titel geholt. Zagreb wies am Ende 18 Punkte mehr als der erste Verfolger, Hajduk Split, auf. Zudem gewann Dinamo den kroatischen Cup. Thun hat im Hinspiel Heimrecht.

Im Falle eines Scheiterns geht es für die Berner Oberländer in der 3. Quali-Runde der Europa League weiter. Um in der kommenden Saison europäisch dabei zu sein, muss das Team von Neo-Trainer Gian-Luca Privitelli mindestens eine Hürde überspringen.