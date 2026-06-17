Legende: Wohin des Weges im Europacup? St. Gallen steigt in der 2. Quali-Runde der Europa League ein. Keystone/Gian Ehrenzeller

Harter Brocken für St. Gallen: Die Ostschweizer treffen in der 2. Quali-Runde der Europa League auf Benfica Lissabon.

Die Partien werden am 23. und 30. Juli ausgetragen.

In der Champions League trifft Thun auf Dinamo Zagreb.

Dank dem Sieg im Schweizer Cup darf der FC St. Gallen in der 2. Qualifikations-Runde der Europa League ins europäische Geschäft einsteigen. Den Ostschweizern wurde mit Benfica Lissabon allerdings der wohl härteste Brocken zugeteilt.

St. Gallen spielt zuerst zuhause

Der Klub, der bis zum Saisonende vom zu Real Madrid abgewanderten José Mourinho betreut wurde, schloss die portugiesische Meisterschaft hinter Porto und Stadtrivale Sporting Lissabon auf dem 3. Platz ab. Mit 38 Titeln ist Benfica portugiesischer Rekordmeister. Das Hinspiel findet am 23. Juli in St. Gallen statt. Das Auswärtsspiel findet eine Woche später im Estadio da Luz in Lissabon statt.

Sollte St. Gallen die Überraschung verpassen und an Benfica scheitern, ist das europäische Abenteuer aber noch nicht vorbei. In diesem Falle würde das Team von Trainer Enrico Maassen in der 3. Quali-Runde der Conference League weitermachen.