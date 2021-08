YB misst sich in der Champions League mit Manchester United

Auslosung in Istanbul

Der Schweizer Meister trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Manchester United.

Die weiteren Gruppengegner der Berner heissen Villarreal und Atalanta Bergamo.

Die 1. Gruppenspiele finden am 14./15. September statt.

Wiedersehen für YB in der Champions League. Wie schon bei der ersten Teilnahme vor drei Jahren trifft der Schweizer Meister in der Gruppenphase der «Königsklasse» auf Manchester United. Gegen den englischen Rekordmeister blieben die Young Boys dazumal ohne Punkte (0:3, 0:1).

Aus Topf 1 wurde den Bernern der Europa-League-Sieger Villarreal zugelost. Die Gruppe F komplettiert Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Remo Freuler. Gegen beide Mannschaften spielte YB bisher noch nie.

Bei YB-Trainer David Wagner ist die Vorfreude auf die bevorstehenen Champions-League-Nächte gross. Der 49-Jährige ist sich aber auch der schwierigen Ausgangslage bewusst: «Wir haben die Teams des letztjährigen Europa-League-Finals bei uns in der Gruppe, das sagt alles über deren Qualität.»

Wagner: «Das werden richtig gute Fussballfeste»
Spycher: «Müssen perfekte Spiele abliefern»

«Hammergruppe» A

Die Auslosung hätte YB auch noch härter treffen können. In der Gruppe A landeten aus den ersten drei Lostöpfen die aktuellen europäischen Schwergewichte Manchester City und Paris Saint-Germain sowie RB Leipzig. In der Gruppe B treffen sich Atlético Madrid und Liverpool, und auch in den Gruppen D (Inter Mailand und Real Madrid), E (Bayern München und Barcelona) und H (Chelsea und Juventus) kommt es zu frühen Duellen zwischen Grossklubs.

Die Gruppen der Champions League 2021/22 Gruppe A Manchester City, PSG, RB Leipzig, Brügge Gruppe B

Atletico Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan Gruppe C Sporting Lissabon, Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul Gruppe D Inter Mailand, Real Madrid, Schachtar Donezk, Sheriff Tiraspol Gruppe E Bayern München, Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew Gruppe F Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Gruppe G Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg Gruppe H Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö