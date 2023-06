Drei Schweizer Klubs haben am Mittwoch ihre ersten Europacup-Gegner erfahren.

Servette trifft in der 2. Qualirunde der Champions League auf den belgischen Vizemeister Genk.

Zwei Stufen tiefer in der 2. Runde der Conference-League-Quali misst sich Luzern mit Djurgardens aus Schweden.

Basel spielt entweder gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan oder Honka Espoo aus Finnland.

Servette bekommt es in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League mit dem KRC Genk zu tun. Damit trifft der Schweizer Vizemeister auf sein belgisches Pendant. Es wird eine schwere Aufgabe für die Westschweizer, Genk hatte den Titel hauchdünn nur um 1 Punkt verpasst.

Servette will auch im Europacup jubeln Der erste Gegner ist aber bereits ein schwieriger.

Die beiden Teams spielten zuvor noch nie gegeneinander, die Belgier trafen jedoch bereits mehrere Male auf Schweizer Gegner und das recht erfolgreich. In der Spielzeit 2013/14 feierte der Klub in der Europa-League-Gruppenphase zwei Siege gegen Thun (1:0, 2:1). In der Saison zuvor schlug man erst den FC Luzern zweimal in der EL-Quali (2:0, 2:1) und spielte in der Gruppenphase dann zweimal gegen den FC Basel unentschieden (0:0, 2:2).

Gruppenphase noch nie erreicht

Die Hin- und Rückspiele sind für den 25./26. Juli und 1./2. August angesetzt, Servette hat zuerst Heimrecht. Gewinnen die Genfer das Duell, würden sie in der 3. Quali-Runde auf die Glasgow Rangers treffen. Bei einer Niederlage können sie sich auch noch in der Europa-League-Qualifikation oder im Playoff für die Conference League versuchen. Eines dieser Duelle müssen die Genfer gewinnen, um mindestens eine Gruppenphase zu erreichen.

Der Klub qualifizierte sich nach 2020 und 2021 zum 3. Mal in 4 Jahren für den Europacup. In eine Gruppenphase schaffte es der Viertelfinalist des Europacup der Cupsieger von 1979 aber noch nie.

Basel blüht weite Reise

In der Conference League bekam Basel einen leichteren Gegner als Luzern zugelost. Der FCB trifft in der 2. Quali-Runde zuerst zuhause auf den Sieger zwischen Tobol Kostanay aus Kasachstan und Honka Espoo aus Finnland. Im dritthöchsten Europacup-Wettbewerb hatten die Basler in der abgelaufenen Saison für viel Furore gesorgt.

Der FCL bekommt es zuerst auswärts mit Djurgardens IF und damit mit einem etwas bekannteren Klub zu tun. Die Schweden waren letzte Saison Vizemeister. Die Spiele finden am 27. Juli und 3. August statt.

Daneben ist von den Schweizer Klubs YB schon mindestens für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Der Meister wird mit dem Playoff für die Champions League in den Europacup eingreifen. Auch Lugano als Cupfinal-Verlierer, der ins Playoff um die Europa League einsteigen wird, hat die Teilnahme an einer Gruppenphase schon auf sicher.