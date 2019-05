Barcelona gewinnt im Hinspiel der CL-Halbfinals gegen Liverpool 3:0.

Luis Suarez und Lionel Messi (2) treffen für die Katalanen.

Liverpool verpasst trotz Chancenplus in der 2. Halbzeit das Auswärtstor.

Eine knappe halbe Stunde war gespielt, als Luis Suarez entschied, seine Torflaute in der Champions League zu beenden. Nach einem perfekt getimten Pass von Jordi Alba grätschte der Uruguayer zu seinem ersten CL-Tor in dieser Saison.

Messi macht den Unterschied

In der 2. Halbzeit verzeichneten die Gäste aus Liverpool ein klares Chancen-Plus und scheiterten mehrmals am überragend agierenden Barça-Goalie Marc-André ter Stegen. Die Spanier waren eigentlich nicht mehr zu sehen. Und dann kamen die 7 Minuten des Lionel Messi.

75. Minute: Messi, der die «Blaugrana» zum 100. Mal als Captain aufs Feld führte, überläuft mit einem Sprint die «Reds»-Defensive. Nach einem Lattentreffer per Knie von Suarez reagiert Messi schneller als alle Liverpool-Verteidiger und schiebt zum 2:0 ein.

Messi, der die «Blaugrana» zum 100. Mal als Captain aufs Feld führte, überläuft mit einem Sprint die «Reds»-Defensive. Nach einem Lattentreffer per Knie von Suarez reagiert Messi schneller als alle Liverpool-Verteidiger und schiebt zum 2:0 ein. 82. Minute: Messi verwandelt einen Freistoss aus knapp 30 Metern direkt ins Lattenkreuz. Ein Gedicht von einem Treffer.

Fulminante Schlussphase

Liverpool war danach alles andere als bedient. Praktisch im Gegenzug hatte Mohamed Salah die grösste Chance der Partie, scheiterte allerdings völlig alleinstehend am Pfosten. Diese Gelegenheit muss der Ägypter nutzen.

Auch in der Folge blieben die Offensiv-Bemühungen der Gäste fruchtlos, das wichtige Auswärtstor gelang nicht. Im Gegenteil: In nervenaufreibenden Schlussminuten müsste Barcelona gar noch ein, wenn nicht zwei Kontertore erzielen.

Zwei Strafraumszenen ohne Videobeweis

Das Spiel hatte bereits fulminant begonnen, mit Torszenen auf beiden Seiten – und auch je einer kritischen Situation:

5. Minute: Sadio Mané fällt nach einem Laufduell mit Gerard Piqué im Strafraum. Eine Berührung ist da, ein Foulspiel wohl nicht. Die Pfeife und der VAR bleiben stumm.

Sadio Mané fällt nach einem Laufduell mit Gerard Piqué im Strafraum. Eine Berührung ist da, ein Foulspiel wohl nicht. Die Pfeife und der VAR bleiben stumm. 13. Minute: Barcelona und vorneweg Messi monieren ein Handspiel von Joel Matip im Strafraum. Eine Berührung ist da, eine Absicht wohl nicht. Die Reaktion der Offiziellen bleibt erneut aus.

Damit bleibt Barcelona im 32. Heimspiel in der Königsklasse in Folge ungeschlagen und baut diesen Rekord weiter aus. Liverpool benötigt derweil im Rückspiel am 7. Mai ein kleines Wunder.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.05.19, 20:10 Uhr