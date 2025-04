Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Borussia Dortmund gewinnt das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zuhause gegen Barcelona 3:1.

Angesichts der 0:4-Hypothek aus dem Hinspiel ist die Kampagne für den BVB aber dennoch zu Ende, während die Katalanen im Halbfinal stehen.

Im anderen Dienstagsspiel löst PSG gegen Aston Villa trotz einer Niederlage das Halbfinal-Ticket.

In Dortmund waren knapp 54 Minuten gespielt, als es hinter Gregor Kobel einschlug. Der Schweizer Nati-Keeper war beim Gegentreffer machtlos. Dies war insofern bitter, weil Kobel nicht etwa von einem Barcelona-Spieler, sondern von seinem eigenen Mitspieler bezwungen wurde. Nach einer scharfen Flanke ins Zentrum landete Rami Bensebainis Klärungsversuch im Netz.

Noch bitterer war aber aus BVB-Sicht, dass der Anschlusstreffer der Katalanen zum 1:2 die Hoffnungen auf das vielzitierte Fussball-Wunder praktisch zunichte machte. Dortmund steckte zwar auch in der Folge nicht auf. Von den drei noch zur Verlängerung benötigten Treffern fiel aber nur noch einer. Torschütze? Serhou Guirassy. Sämtliche Dortmunder Tore gingen auf das Konto des Guineers. Am Ende blieb dem BVB aber nur die Erkenntnis: Ein Guirassy allein macht noch kein Wunder.

BVB spielt, Barcelona schwimmt

Vorwerfen können sich die Dortmunder indes wenig. Zumindest nicht, was das Rückspiel betrifft. Diesem drückte das Heimteam mit der lautstarken Unterstützung der eigenen Fans im Rücken von Beginn weg den Stempel auf, wobei das Wort überfallartig den Auftritt des BVB in den ersten 20 Minuten am besten beschreibt.

Barcelona war mit dem Tempo völlig überfordert. Und griff in der Person von Torhüter Wojciech Szczesny zu rüden Mitteln. Der Barcelona-Goalie holte Pascal Gross in der 9. Minute von den Beinen. Den fälligen Penalty verwertete Guirassy ebenso frech wie eiskalt.

Nach einer halben Stunde und mindestens zwei Dortmunder Chancen auf das 2:0 war dann auch Barcelona im Spiel angekommen. Mit den Tempovorstössen des Heimteams über die Seiten bekundeten die Katalanen zwar weiter ihre Probleme, retteten sich aber in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Guirassy nach einem Eckball auf 2:0. Und Dortmund powerte unbeirrt weiter. Auch nach Bensebainis Eigentor gaben sich die Dortmunder noch nicht geschlagen. Kurz nach Guirassys drittem Treffer (76.) erhöhte der eingewechselte Julian Brandt vermeintlich auf 4:1, womit der BVB nur noch einen Treffer gebraucht hätte, um sich in die Verlängerung zu retten. Die Fahne des Linienrichters schnellte aber in die Höhe, das Tor zählte wegen Abseits nicht.

So geht es weiter

Mit dem Rückspiel-Auftritt gegen Barcelona haben sich die Dortmunder würdig aus der CL-Kampagne verabschiedet. Barcelona hingegen wird sich einen solchen Auftritt im Halbfinal nicht erlauben können. Der Gegner heisst dort Bayern München oder Inter Mailand, gespielt wird am 29./30. respektive 6./7. April.

Resultate