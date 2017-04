Bartra: «Es geht mir viel besser»

Der beim Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus verletzte Dortmund-Verteidiger Marc Bartra ist auf dem Weg der Besserung. Dennoch dürfte seine Saison gelaufen sein.

Dortmunds Präsident Reinhard Rauball sagte, Bartra habe die Operation vom späten Dienstagabend gut überstanden. Bartra war an der Hand und am Arm verletzt worden. Der Spanier selbst wandte sich in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit: «Wie ihr seht, geht es mir viel besser.» Der Verteidiger wird aber in dieser Saison wohl nicht mehr einsatzfähig sein.

Wer will, darf aussetzen

Im Nachholspiel vom Mittwoch dürfen die Dortmund-Spieler frei entscheiden, ob sie auflaufen wollen. «Die Jungs sind gefragt worden, wie sie sich fühlen. Und wenn einer sagen kann, er fühlt sich absolut nicht in der Lage zu spielen, dann ist es ihm auch freigestellt», sagte BVB-Torwarttrainer Wolfgang de Beer der Rheinischen Post.

Sendebezug: sportlive, SRF info, 11.4.17, 20:30 Uhr