Auf dem Papier müssten Schweizer Klubs gegen die Giganten aus der Premier League eigentlich chancenlos sein. Doch immer wieder fuhren die «kleinen» Schweizer solide Ergebnisse ein. Selbiges peilen auch die Young Boys am Dienstag beim Auswärtspiel der Champions League gegen Manchester City an.

Aus aktuellem Anlass haben wir alle Duelle von Schweizer Vertretern im europäischen Geschäft auswärts gegen englische Top-Teams (im aktuellen Uefa-Klubranking in den Top 30) aus diesem Jahrtausend unter die Lupe genommen.

Die beiden Erfolge von Basel

Obenaus schwingt der FCB, die Insel behagt den Mannen vom Rheinknie sehr. Mit 2 Siegen, 2 Niederlagen und 5 Unentschieden weisen die Basler gegen die englischen Schwergewichte eine ausgeglichene Bilanz auf.

Dabei stechen die beiden (einzigen Schweizer) Auswärtssiege bei Chelsea und Manchester City heraus. Die «Blues» wurden zum Auftakt der CL-Gruppenphase 2013/14 an der Stamford Bridge mit 2:1 besiegt. Auch das «Rückspiel» in Basel gewann der Schweizer Meister (1:0), verpasste die K.o.-Phase aber dennoch.

In der Saison 2017/18 schafften die «Bebbi» den Sprung in die Achtelfinals. Auch gegen ManCity gab es dabei einen 2:1-Sieg im Rückspiel, die Hypothek aus dem Hinspiel (0:4) wog aber zu schwer.

Heroische Unentschieden

Englische Topteams gegen einen Schweizer Vertreter: Da ist ein Unentschieden jeweils nicht weit. Gleich 8 von 17 Spielen in den letzten 23 Jahren endeten mit einem Remis.

Dabei gab es einige heroische Auftritte. So punktete der krasse Aussenseiter Sion in der Europa-League-Kampagne 2015/16 gegen Liverpool beim 1:1 an der Anfield Road in extremis. Viel Glück und einem überragenden Goalie Andris Vanins war es zu verdanken, dass die Walliser das Unentschieden halten konnten.

Auch Basel spielte gross auf, als im Frühling 2013 im Hinspiel der EL-Viertelfinals ein 2:2 in London herausschaute und Gegner Tottenham dabei noch gut wegkam. Eine Woche später sollten sich die Basler nach einem Penalty-Krimi für die nächste Runde qualifizieren.

YB: Der Sieg fehlt noch

Die Young Boys spielten in diesem Jahrtausend nicht weniger als 4 Mal auf englischem Boden gegen Topteams der Premier League. Ein Sieg fehlt zwar noch, doch die Berner waren einzig 2010 in den CL-Playoffs gegen Tottenham beim 0:4 auf verlorenem Posten.

Neben einem 2:2 gegen Liverpool in der Europa League 2012 zeigte YB auch gegen Manchester United in der «Königsklasse» starke Leistungen. 2018 verloren die Gelb-Schwarzen im Old Trafford unglücklich und knapp mit 0:1, 3 Jahre später waren die Berner vor der Manchester-Reise bereits ausgeschieden, verabschiedeten sich aber mit einem Traumtor von Fabian Rieder und einem 1:1-Remis von der grössten europäischen Bühne.

Schweizer Klubs auswärts gegen englische Topteams in diesem Jahrtausend

Datum Wettbewerb Begegnung Resultat 14.9.2000 1. Runde CL Chelsea – St. Gallen 1:0 25.9.2002 CL-Gruppenphase Liverpool – Basel 1:1 12.3.2003 CL-Zwischenrunde ManUnited – Basel 1:1 14.9.2005 CL-Gruppenphase Arsenal – Thun 2:1 25.8.2010 CL-Playoffs Tottenham – Young Boys 4:0 27.9.2011 CL-Gruppenphase ManUnited – Basel 3:3 22.11.2012 EL-Gruppenphase Liverpool – Young Boys 2:2 4.4.2013 EL-Viertelfinal Tottenham – Basel 2:2 2.5.2013 EL-Halbfinal Chelsea – Basel 3:1 18.9.2013 CL-Gruppenphase Chelsea – Basel 1:2 9.12.2014 CL-Gruppenphase Liverpool – Basel 1:1 1.10.2015 EL-Gruppenphase Liverpool – Sion 1:1 12.9.2017 CL-Gruppenphase ManUnited – Basel 3:0 7.3.2018 CL-Achtelfinal ManCity – Basel 1:2 27.11.2018 CL-Gruppenphase ManUnited – Young Boys 1:0 8.12.2021 CL-Gruppenphase ManUnited – Young Boys 1:1 3.11.2022 EL-Gruppenphase Arsenal – FC Zürich 1:0