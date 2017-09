Basler Gala-Abend bei 5:0-Heimsieg gegen Benfica

Der FC Basel hat sich in der Champions League eindrücklich zurückgemeldet. Mit einem fulminanten 5:0-Heimsieg gegen Benfica Lissabon kam die Wicky-Equipe zu den ersten 3 Punkten. Matchwinner war Dimitri Oberlin mit 2 Toren.

Die Live-Highlights von Basel-Benfica 3:07 min, vom 27.9.2017

Lang: «Schwierig, dieses Spiel in Worte zu fassen» 1:59 min, vom 27.9.2017

Petretta: «Schätze das Vertrauen des Trainers» 0:55 min, vom 27.9.2017

Seferovic: «Sind heute mit dem falschen Bein aufgestanden» 1:26 min, vom 27.9.2017

Basel überrennt Benfica mit 2 Toren in den ersten 20 Minuten

Dimitri Oberlin schiesst 2 Treffer und holt Penalty heraus

Manchester United siegt bei ZSKA Moskau 4:1 und ist Leader der Gruppe A

Viel war in den letzten Wochen von Krise rund um den Schweizer Serienmeister die Rede gewesen. Das Ende der rot-blauen Epoche schien nahe. Doch auf der grossen europäischen Bühne war an diesem Mittwoch im St.Jakob-Park nicht ein Hauch von Verunsicherung zu spüren. Der FCB zeigte beim 5:0-Heimsieg gegen Benfica Lissabon die beste Leistung der laufenden Saison und ist in der Champions League wieder voll im Geschäft.

Ein Tor aus 100 Metern: Oberlin trifft zum 2:0

Schnelle Tore durch Lang und Oberlin

Der Abend hätte für Basel vor über 34'000 Zuschauern nicht besser beginnen können. Umgehend sorgte der FCB für Chaos in der Benfica-Abwehr und nach nicht einmal 120 Sekunden führten die Basler dank Michael Lang mit 1:0.

In der 20. Minute war es dann Stürmer Dimitri Oberlin, der nach einem Spurt über das gesamte Feld (handgestoppt in 12 Sekunden in bester Usain-Bolt-Manier) von Renato Steffen freigespielt wurde und zum 2:0 einschob.

Chancen für weit höheren Sieg

Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken verwaltete Basel die Führung souverän und liess Benfica gar nicht erst aufkommen. CL-Debütant Raoul Petretta und erneut der omnipräsente Lang hätten kurz nach der Pause bereits alles klar machen können.

Doch auch damit hatten die Basler ihr Pulver noch längst nicht verschossen – in regelmässigen Abständen wurde ein in dieser Höhe nie erwarteter Kantersieg herausgeschossen:

59. Minute: Ricky van Wolfswinkel trifft per Elfmeter, Oberlin war gelegt worden.

trifft per Elfmeter, Oberlin war gelegt worden. 69. Minute: Der grandiose Dimitri Oberlin skort nach einem Fehler der Benfica-Defensive.

skort nach einem Fehler der Benfica-Defensive. 76. Minute: Der eingewechselte Blas Riveros sorgt für das Schlussresultat.

Inmitten dieser Phase gab es auch noch zwei Pfostenschüsse innerhalb von Sekunden – dermassen überlegen spielte dieser verwandelte FCB.

Manchester United in Moskau ungefährdet

Im zweiten Spiel der Gruppe A kam Manchester United bei ZSKA Moskau zu einem klaren 4:1-Sieg. Romelu Lukaku (4. und 27.), Anthony Martial (Penalty nach 18.) sowie Henrik Mchitarjan (57.) schossen die Tore für Englands Rekordmeister. Die United führt die Gruppe damit mit 6 Punkten an, der FC Basel folgt auf Rang 2.

Zusammenfassung ZSKA Moskau - Manchester United 4:37 min, vom 27.9.2017

