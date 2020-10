Die Bayern sind nicht dafür bekannt, tiefzustapeln. Nach einer Saison, wie die Münchner sie zuletzt erlebt haben, erst recht nicht. 5 Trophäen wanderten in der vergangenen Spielzeit an die Säbenerstrasse – Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, Uefa-Supercup und deutscher Supercup.

Das Highlight war zweifelsohne der Champions-League-Triumph gegen Paris Saint-Germain vor 59 Tagen, der mit dem 11. Wettbewerbssieg in Serie bewerkstelligt wurde. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge träumt schon jetzt von der nächsten magischen Nacht, im Final der Königsklasse am 29. Mai 2021 in Ankara: «Nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben, möchten wir so lange wie möglich da oben in der Sonne bleiben.»

Legende: Kronfavorit in der «Königsklasse» Titelverteidiger Bayern München greift am Mittwoch ins Geschehen ein. Keystone

Rummenigge: «Respekt gegenüber Gegnern»

Am Mittwoch beginnt für die Bayern die Jagd auf den 7. Henkelpott der Klubgeschichte mit dem Kracher zuhause gegen Atletico Madrid. Die Ambitionen sind unverändert hoch. «Wir haben uns vorgenommen, das Triple zu verteidigen. Das hat noch keiner geschafft», sagte Präsident Herbert Hainer.

Ganz so weit in die Zukunft will Bayern-Boss Rummenigge allerdings nicht blicken. «Es ist wichtig, dass man allen Gegnern mit Respekt gegenübertritt», sagte er, und zwar schon in der Gruppenphase. Dort heissen die weiteren Gegner RB Salzburg und Lokomotive Moskau.