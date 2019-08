YB verkauft seine Tickets nicht öffentlich. Diese Tatsache schlug im Vorfeld der Partie Young Boys - Roter Stern hohe Wellen. Dabei machen die Verantwortlichen von YB nichts Aussergewöhnliches.

Sie gewähren nämlich den Inhabern von Saisonkarten Vorrang. Was danach übrig bleibt, steht Mitgliedern und Sponsoren zum Kauf frei. Ausnahme: Die Gästefans aus Belgrad erhalten 2000 Tickets. Dies entspricht 6,25 Prozent, die von der Uefa vorgeschriebene Pflicht liegt bei 5 Prozent.

Schweizer Belgrad-Fans benachteiligt

In die Röhre gucken Roter-Stern-Fans aus der Schweiz. Die 2000 Gästefan-Tickets bleiben für sie unerreichbar. Wohl genauso wie die restlichen 30'000 Tickets, die an YB-Fans verkauft werden.

Legende: Nicht unproblematisch Die Belgrader Fans in Kopenhagen. imago images

Trotzdem wollen die Fans des serbischen Meisters in Bern zahlreich präsent sein. Als sie vor einem Jahr in der CL-Quali gegen Salzburg spielten, sollen rund 10'000 Fans im Stadion gewesen sein. Diese Zahl will man gemäss serbischen Medienberichten heuer toppen. Bleibt also abzuwarten, ob die Roter-Stern-Fans in Bern nicht doch einen Weg finden, an weitere Tickets zu kommen.

Ein möglicher Erklärungsansatz, wieso das YB-Ticketing für derart Furore sorgt, erhalten Sie im Audio-Beitrag oben.

Sendebezug: Morgengespräch auf Radio SRF 1 vom 20.08. um 06:20 Uhr.