Berner in Turin chancenlos

Die Young Boys verlieren auch das zweite CL-Gruppenspiel gegen Juventus Turin mit 0:3.

Paulo Dybala erzielt sämtliche Treffer für das Heimteam. Das erste Tor fällt bereits nach 5 Minuten.

Nach zwei Partien in der «Königsklasse» stehen die Berner noch ohne Tore und Punkte da.

Die zweite Halbzeit hätte für die Young Boys beinahe so schlecht begonnen wie die erste. Weil Paulo Dybala den Ball aber an den Pfosten setzte, kamen die Berner mit dem Schrecken davon – und es blieb vorerst beim 0:2 aus Sicht der Gäste.

Obwohl sich YB fortan etwas mutiger präsentierte als noch in den ersten 45 Minuten, wäre es vermessen, von einem Weckruf zu sprechen. Dafür waren die Kräfteverhältnisse in Turin schlicht zu klar verteilt.

Dybala macht Ronaldo vergessen

Die beste Phase der Partie hatte YB nach knapp einer Stunde, als man erstmals mit viel Tempo in die gegnerische Platzhälfte kam. Ein noch abgelenkter Schuss von Guillaume Hoarau verfehlte das Tor nur knapp.

Ansonsten fehlte das angesprochene Tempo im Spiel der Berner weitgehend. Die verletzungsbedingte Abwesenheit von Kevin Mbabu machte sich auf der rechten Aussenbahn schmerzlich bemerkbar.

Und so sorgte Paulo Dybala in der 69. Minute für die endgültige Entscheidung. Nachdem sich Juve herrlich durch den Strafraum kombiniert hatte, brauchte der Argentinier nach der Hereingabe von Juan Cuadrado nur noch einzuschieben. Es war Dybalas dritter Treffer des Abends.

Legende: Musste auf der Tribüne Platz nehmen Der gesperrte Cristiano Ronaldo. Imago

Eine Reaktion von YB blieb aus. Auch, weil Mohamed Camara in der 78. Minute nach der zweiten gelben Karte innert weniger Minuten vom Platz flog.

Kaltstart für YB nach Stellungsfehler

Camara hatte bereits kurz nach Spielbeginn im Mittelpunkt gestanden. Einen weiten Ball von Leonardo Bonucci in den Strafraum unterschätzte er komplett. Dybala nahm das Geschenk dankend an und sorgte in der 5. Minute für die frühe Führung für das Heimteam.

Eine knappe halbe Stunde später doppelte der Stürmer nach. David von Ballmoos konnte ein Matuidi-Geschoss nur nach vorne abprallen lassen, Dybala stand goldrichtig und erhöhte auf 2:0.

So geht es für YB weiter

In drei Wochen steht für YB das dritte Gruppenspiel auf dem Programm. Im Stade de Suisse ist am 23. Oktober Valencia zu Gast. Zwei Wochen später reisen die Berner dann zum Auftakt der Rückspiele nach Spanien.

Keine Tore in Manchester

Das zweite Spiel der Gruppe H zwischen Manchester United und Valencia endete 0:0. Die Zuschauer im Old Trafford bekamen lange wenig geboten. In der Schlussphase schaltete das Heimteam zwar einen Gang höher, zu mehr als einem Lattentreffer durch Marcus Rashford reichte es aber nicht. Die Diskussionen um United-Trainer Jose Mourinho dürften damit kaum weniger werden.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 01.10.18, 22:20 Uhr