In 4 Gruppen findet der letzte Spieltag der Gruppenphase zwar erst noch statt. 15 von 16 Achtelfinalisten stehen aber bereits fest. Den letzten Platz machen am Mittwoch in der Gruppe F Schachtar Donezk und Olympique Lyon im Direktduell untereinander aus.

Favoriten taumeln, stürzen aber nicht

Am Schluss schafften die grossen Namen allesamt den Einzug unter die letzten 16. Für einige der Favoriten sah es allerdings zwischenzeitlich nicht wirklich gut aus:

Paris St-Germain: Einmal mehr mit grossen Ambitionen gestartet, befand sich PSG in der Gruppe C nach 4 Runden arg im Hintertreffen. Mit einem kapitalen 2:1-Heimsieg gegen Liverpool wahrte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel seine Chancen und machte den Achtelfinal-Vorstoss mit einem 4:1-Erfolg bei Roter Stern Belgrad am Dienstag aus eigener Kraft perfekt.

Liverpool: Nach der 1:2-Niederlage bei Paris St-Germain stand der Finalist der letzten Saison mit dem Rücken zur Wand. Im abschliessenden Spiel gegen Napoli war ein Sieg Pflicht. Die Mannschaft von Coach Jürgen Klopp hielt dem Druck stand und steht dank einem 1:0-Erfolg in der nächsten Runde.

Tottenham Hotspur: Die Londoner holten in der Gruppe B aus den ersten 3 Spielen gegen Inter Mailand, Barcelona und Eindhoven nur gerade einen Punkt. Dank Siegen gegen PSV und Inter brachten sie sich dann aber wieder ins Geschäft. Am Dienstag reichte den «Spurs» schliesslich ein 1:1 gegen Barcelona zum Weiterkommen.

BVB mit Zu-Null-Rekord

Nachdem Dortmund in der letzten Saison in der «Königsklasse» enttäuscht hatte, steht der BVB nun dank dem 2:0-Sieg bei Monaco als Gruppensieger souverän im Achtelfinal. Dabei überzeugte das Team des Schweizer Trainers Lucien Favre vor allem defensiv. Dortmund mit den Nati-Torhütern Roman Bürki und Marwin Hitz blieb in 5 von 6 Gruppenspielen ohne Gegentor. Dies war zuvor noch keinem deutschen Team gelungen.

Weniger Treffer

Vor den abschliessenden 8 Spielen fielen in der Gruppenphase 251 Tore. Dies ergibt einen Schnitt von 2,85 Treffern pro Spiel, alle 32 Minuten landete der Ball im Netz. In Sachen Torausbeute hinkt die aktuelle Saison der vorangegangenen damit klar hinterher. In der Spielzeit 2017/18 realisierten die Teams mit 306 Treffern (3,19 pro Spiel) einen absoluten Bestwert.

Übersicht CL-Achtelfinalisten Bayern München

Ajax Amsterdam

AS Roma

Real Madrid

Barcelona Manchester City

Manchester United

Juventus Turin

Atletico Madrid

Porto Schalke 04

Borussia Dortmund

Tottenham Hotspur

Liverpool Paris Saint-Germain

Lyon/Schachtar Donezk



Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 11.12.2018, 23 Uhr