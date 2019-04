Seit 23 Jahren wartet Juventus Turin auf den 3. Titel in der Champions League. Diese Durststrecke kann der italienische Rekordmeister nach dem Viertelfinal-Out am Dienstag gegen Ajax Amsterdam auch in dieser Saison nicht beenden. Dabei schien man in Turin vor dieser Spielzeit das fehlende Puzzleteil für den grossen Erfolg gefunden zu haben.

Cristiano Ronaldo wechselte im Sommer für 105 Millionen Euro als Heilsbringer von Real Madrid ins Piemont. Der portugiesische Superstar weiss mit 5 Titeln wie kaum ein anderer, wie man die Champions League gewinnt. Nun sollte er auch Juventus zurück auf den europäischen Thron führen.

Ronaldos Tore reichen gegen Ajax nicht

Seinen Wert bewies Ronaldo eindrücklich im Achtelfinal gegen Atletico Madrid. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel schoss «CR7» die Turiner beim 3:0 im Rückspiel im Alleingang eine Runde weiter. «Genau dafür haben sie mich geholt», sagte der 34-Jährige im Anschluss.

Und Ronaldo erfüllte auch im Viertelfinal seine Hauptaufgabe. Er traf sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Das Ausscheiden vermochte er dieses Mal aber nicht mehr abzuwenden. Für ihn persönlich endete damit eine eindrückliche Serie: Als erster Fussballer überhaupt hätte er zum 9. Mal in Folge in die Halbfinals der Champions League einziehen können.

Legende: Enttäuschung Cristiano Ronaldo nach dem Out gegen Ajax Amsterdam. Keystone

Das Scheitern von Juventus zeigte deutlich, dass Ronaldo alleine nicht reicht. Die Turiner wirkten gegen ein starkes Amsterdam verunsichert und fanden kein Mittel. «Ajax hat das Weiterkommen absolut verdient – nicht nur am heutigen Abend, sondern über beide Duelle», musste Juve-Präsident Andrea Agnelli neidlos anerkennen.

Wir machen mit Allegri weiter.

Dass bei Juventus mit Mario Mandzukic, Douglas Costa oder Captain Giorgio Chiellini wichtige Spieler verletzt fehlten, wollte Trainer Massimiliano Allegri nicht als Grund für das Out nennen. «Natürlich ist es besser, wenn alle spielen können. Aber Absenzen hat meistens auch der Gegner.»

Für Allegri hat das Ausscheiden keine Konsequenzen. Der 51-Jährige wird auch nächste Saison an der Juve-Seitenlinie stehen. «Wir machen mit Allegri weiter» sagte Präsident Agnelli und stellte klar: «Die Champions League bleibt unser Ziel.»

