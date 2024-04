Zum 10. Mal in diesem Jahrtausend stehen sich Bayern München und Real Madrid in einem K.o.-Duell der Champions League gegenüber. Die Ausgangslage ist vielversprechend.

Mit Bayern München und Real Madrid treffen im Halbfinal der Champions League nicht nur zwei Schwergewichte der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit aufeinander. Die Spanier führen die Allzeit-Siegerliste der «Königsklasse» mit 14 Titeln deutlich vor der AC Milan (7) an, auf Platz 3 folgen schon die Münchner (6).

Im diesjährigen Halbfinal kreuzen sich die Wege von Bayern und Real in der Champions League zum bereits 10. Mal seit der Jahrtausendwende – jeweils immer in der K.o.-Phase. Wir blicken auf die letzten 4 Duelle zurück.

2017/18: Real jubelt dank doppeltem Benzema

Im bisher letzten Aufeinandertreffen vor 6 Jahren gingen die Bayern sowohl im Hin- als auch im Rückspiel durch Joshua Kimmich in Führung. In beiden Fällen schaffte Real Madrid jedoch die Wende. In München schoss Marco Asensio die Gäste zum 2:1-Auswärtserfolg, 8 Tage später in Madrid avancierte Karim Benzema mit einer Doublette zum Matchwinner.

Das 2:2-Remis genügte den Münchnern nach der Hinspiel-Niederlage nicht zum Final-Vorstoss. Real Madrid setzte sich ein paar Wochen später in Kiew gegen Liverpool zum 3. Mal in Serie die Champions-League-Krone auf.

Zusammenfassungen Halbfinal 2017/18

Real hält Druck der Bayern im Rückspiel zuhause stand
Asensio entscheidet Hinspiel für Real Madrid

2016/17: Viel Polemik, noch mehr Drama

Weil Cristiano Ronaldo in München zweimal getroffen hatte, stiegen die Madrilenen mit einem 2:1-Polster in das Viertelfinal-Rückspiel im eigenen Stadion. Das Rückspiel im Bernabéu war dann nichts für schwache Nerven. Ein Eigentor vor Sergio Ramos zum 1:2 rettete die Bayern in die Verlängerung, welche sie aufgrund eines Platzverweises gegen Arturo Vidal jedoch in Unterzahl bestreiten mussten.

Es folgte eine weitere Show von «CR7». Der Portugiese schnürte zwischen der 104. und der 109. Minute einen Doppelpack und sorgte so für die Vorentscheidung. Brisant: Beiden Treffern von Ronaldo war wohl eine Abseitsposition vorausgegangen. Asensio machte mit dem 4:2 den Deckel endgültig drauf.

Zusammenfassungen Viertelfinal 2016/17

Real zieht nach Rückspiel-Krimi in Halbfinal ein
Ronaldo dreht Hinspiel in München

2013/14: Ramos und Ronaldo nehmen die Allianz Arena ein

Als die Bayern zwar mit einer 0:1-Hypothek aber mit intaktem Vertrauen auf eine Wende aus Madrid abreisten, ahnte noch niemand, welche Schmach die Münchner im Halbfinal-Rückspiel erfahren würden. Das Unheil des deutschen Rekordmeisters nahm schon früh seinen Lauf, als Real-Captain Sergio Ramos innert 4 Minuten zweimal per Kopf einnetzte (16./20.).

Die Madrilenen liessen die Bayern fortan anlaufen, nur um sie dann mustergültig auszukontern. Das 3:0 durch Ronaldo dürfte wohl bei jedem Juniorenteam als Beispiel für einen perfekt vorgetragenen Gegenangriff Anwendung finden. Am Ende hiess es gar 4:0 für die «Königlichen».

Zusammenfassungen Halbfinal 2013/14

Real Madrid fegt im Rückspiel über die Bayern hinweg
Benzema im Hinspiel einziger Torschütze

2011/12: Elfmeter-Krimi im Bernabéu

Die Bayern entschieden das Halbfinal-Hinspiel mit 2:1 für sich, Real Madrid führte im Rückspiel nach der regulären Spielzeit mit demselben Resultat. Da in der Verlängerung keine weiteren Tore fielen, musste das Elfmeterschiessen entscheiden. In diesem bekamen gleich mehrere Akteure weiche Knie.

Mit zwei Fehlschüssen durch Ronaldo und Kaka legte Real Madrid einen veritablen Fehlstart hin. Auch die Bayern zeigten vom Punkt jedoch Nerven, Toni Kroos und Philipp Lahm scheiterten ebenfalls. Ramos hätte für die Madrilenen als 4. Schütze wieder ausgleichen können, er drosch den Ball jedoch in den Madrider Nachthimmel. Bastian Schweinsteiger machte kurz darauf alles klar.

Zusammenfassungen Halbfinal 2011/12

Penalty-Drama geht zugunsten der Bayern aus
Spätes Gomez-Tor beschert Bayern Hinspiel-Sieg