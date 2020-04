Selten hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute vor 22 Jahren zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund.

Als das Tor in Madrid schon vor dem Spiel fiel

Dass sich Real am 1. April 1998 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den BVB mit 2:0 durchgesetzt hatte, verkam zur Randnotiz. Im Anschluss an die Partie im Bernabéu bestimmte der «Torfall von Madrid» die Berichterstattung.

Doch was war passiert? 2 Minuten vor dem Anpfiff krachte das Tor zusammen. Real-Fans waren am Absperrgitter hochgeklettert und zerrten so fest daran, dass dieses und das mit Drahtseilen daran befestigte Tor umknickten. Mit Hilfe einer Polizei-Eskorte musste das Ersatz-Tor auf dem Trainingsgelände geholt werden. Erst mit 76-minütiger Verspätung konnte die Partie angepfiffen werden.

Legende: «Von geknickten Torpfosten und (fast) geknickten Hoffnungen» titelte die NZZ nach dem denkwürdigen Ereignis. Keystone/Archiv

Die Fernseh-Kommentatoren waren speziell gefordert, besonders jene bei RTL. Bis zum Anpfiff waren diese ohne Unterbruch auf Sendung. Kommentator Marcel Reif und Moderator Günther Jauch mussten improvisieren.

Nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan.

Die beiden begegneten der Situation mit Humor. Sätze wie «Nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan» oder «Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben: Das erste Tor ist schon gefallen» gingen in die TV-Geschichte ein.