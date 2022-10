Chelsea profitiert beim Gastspiel bei der AC Milan in der Gruppe E der Champions League von einer frühen roten Karte und gewinnt problemlos mit 2:0.

Jorginho per Penalty und Pierre-Emerick Aubameyang lassen sich als Torschützen feiern.

Die Schweizer Noah Okafor und Philipp Köhn kommen bei Dinamo Zagreb nicht über ein 1:1 hinaus und müssen die Tabellenführung an Chelsea abtreten.

Eine verhängnisvolle Szene in der 17. Minute war der Anfang vom Ende für die AC Milan. Fikayo Tomori hatte in seinem Rücken den schnelleren Mason Mount losziehen lassen müssen und konnte den Chelsea-Akteur nur noch unlauter stoppen.

00:27 Video Tomori foult Ex-Teamkollege Mount, Jorginho versenkt den Elfmeter Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Tomori spielt gegen Ex-Kollegen die tragische Figur

Weil Tomori das Foul im Sechzehner und auch noch als letzter Mann begangen hatte, wurde der Verteidiger vom deutschen Unparteiischen Daniel Siebert direkt mit Rot des Platzes verwiesen. Zu allem Übel für Milan verwandelte Jorginho den fälligen Elfmeter auch noch souverän zum 1:0. Ausgerechnet Tomori avancierte somit zur tragischen Figur der Partie.

Der 24-jährige Engländer wurde bei Chelsea ausgebildet und durchlief bei den «Blues» diverse Juniorenstufen. Erst im Januar 2021 erfolgte der leihweise Wechsel nach Mailand, diesen Sommer übernahmen die «Rossoneri» Tomori definitiv.

Chelsea überholt Salzburg

In numerischer Überlegenheit gab Chelsea in der Folge den Takt an und liess nicht mehr allzu viel zu. Noch vor der Pause sorgte Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (34.). Der Gabuner hatte dabei von einer punktgenauen Vorlage Mounts profitiert, letzterer stand damit am Ursprung beider Gäste-Treffer.

Dank dem 2. Vollerfolg gegen Milan innert 8 Tagen erklimmt Chelsea in der bisher äusserst ausgeglichenen Gruppe E mit 7 Punkten die Tabellenspitze. Dies, weil der bisherige Leader RB Salzburg bei Dinamo Zagreb Federn liess und sich mit einem 1:1 begnügen musste.

04:16 Video Zusammenfassung Zagreb – Salzburg Aus Sport-Clip vom 11.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden.

Nicolas Seiwald brachte die Österreicher schon nach 12 Minuten in Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit glückte Zagrebs Robert Ljubicic jedoch der etwas glückliche Ausgleich. Ljubicics Abschluss wurde noch unhaltbar für den Schweizer Goalie Philipp Köhn von einem Salzburger abgelenkt. Noah Okafor, der in der Startelf stand und nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt wurde, blieb erstmals in der aktuellen Champions-League-Kampagne ohne persönlichen Torerfolg.