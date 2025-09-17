Legende: Sicherte den Norwegern spät einen Punkt Sondre Fet. Imago/CTK Photo

Bodö/Glimt kommt bei seiner CL-Premiere bei Slavia Prag trotz 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden.

Pafos rettet sich bei Olympiakos in einer Abwehrschlacht derweil ein 0:0.

Slavia Prag – Bodö/Glimt 2:2

Erst schien Youssoupha Mbodji in Prag wie der Matchwinner. Der Verteidiger hatte Slavia mit 2 Toren (23. und 74.) auf Siegkurs gebracht und zwischendurch Glück. Denn in der 54. Minute parierte Jindrich Stanek im Tor der Tschechen nach einem Foul Mbodjis den Penalty von Kasper Högh. In der Schlussphase bewiesen die Norweger aber Moral und holten sich durch Daniel Bassis Nachschuss (78.) und Sondre Fets Knaller via Lattenunterkante (90.) dank 2 Joker-Toren noch einen Punkt.

Olympiakos Piräus – Pafos 0:0

Auch der zweite CL-Debütant des Abends holte sich zum Auftakt in die Ligaphase einen Zähler. Dabei hatten die Zyprer von Pafos schon in der 1. Halbzeit einen herben Dämpfer einzustecken. Der Brasilianer Bruno schwächte sein Team nämlich selbst und sah schon nach 25 Minuten Gelb-Rot. In Unterzahl wehrten sich die Gäste aber mit aller Kraft gegen die griechischen Offensiv-Wellen und erkämpften sich auch dank dem stark aufgelegten Goalie Neofytos Michail ein 0:0.

Champions League