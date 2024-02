Legende: Im Tief Mit Napoli und Barcelona treffen 2 Krisenklubs aufeinander. imago images/Franco Romano/Bagu Blanco/Pressinphoto

In der letzten Tranche der Achtelfinal-Hinspiele der Champions League empfängt Napoli am Mittwoch den FC Barcelona. Es ist das Duell zweier kriselnder Meister:

Napoli rangiert in der Serie A nur auf Platz 9, der Rückstand auf Leader Inter Mailand beträgt 27 (!) Punkte.

Coach Walter Mazzarri musste am Montag seinen Posten räumen. Mit Francesco Calzona versucht sich bereits der 3. Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie der Süditaliener.

Nicht viel besser läuft es Barcelona: Rang 3 mit 8 Punkten Rückstand auf Real in der Meisterschaft. Im Pokal ausgeschieden. Die Super-Copa verloren.

Trainer Xavi wird die Katalanen am Ende der Saison verlassen.

Es ist der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen, viele Spiele zu gewinnen. Am Ende werden wir dieses Jahr noch etwas holen.

Trotzdem sind von Barça-Stürmer Robert Lewandowski grosse Worte zu hören. Der Pole versprach den Fans vor wenigen Tagen Siege und Titel: «Es ist der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen, viele Spiele zu gewinnen. Und wir werden sie gewinnen. Auch in der Champions League. Am Ende werden wir dieses Jahr noch etwas holen.»

Seit 2016 gelang den Katalanen allerdings kein Auswärtssieg mehr in der Runde der besten 16 Teams der Königsklasse. Zuletzt war man zweimal bereits in der Gruppenphase gescheitert. Der letzte Triumph in der Champions League liegt schon 9 Jahre zurück.

Gündogan warnt vor dem Gegner

Obwohl Napoli noch tiefer in der Krise steckt, sieht Barça-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sein Team eher in der Aussenseiterrolle: «Lazio Rom ist in der Liga auf demselben Niveau und sie haben nun Bayern besiegt. Italienische Mannschaften sind in K.o.-Runden immer schwierig zu bespielen.»

Letztmals trafen die beiden Teams vor zwei Jahren aufeinander. Eine Stufe tiefer setzten sich die Katalanen im Sechzehntelfinal der Europa League mit dem Gesamtskore von 5:2 durch.