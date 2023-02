Inter Mailand gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zuhause gegen den FC Porto 1:0.

Der eingewechselte Romelu Lukaku erzielt den entscheidenden Treffer gegen 10 Portugiesen in der 86. Minute.

Porto muss nach 22 Pflichtspielen ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz.

Im anderen Achtelfinal-Hinspiel des Abends trennen sich Leipzig und Manchester City 1:1.

Es schien so, als könne Porto seine Serie der Ungeschlagenheit auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen Inter Mailand wahren. Und dies, obwohl die Portugiesen ab der 78. Minute und einer gelb-roten Karte gegen Otavio in Unterzahl spielen mussten.

In der 86. Minute wurde Porto-Keeper Diogo Costa dann aber doch noch bezwungen. Der eingewechselte Romelu Lukaku traf zuerst per Kopf nur den Pfosten, den Abpraller verwertete der Belgier dann aber aus kurzer Distanz. Diesen Vorsprung brachten die Mailänder über die Zeit und fügten Porto damit die erste Pflichtspiel-Niederlage seit dem 21. Oktober 2022 zu. Seither waren die Portugiesen 22 Spiele in Folge ungeschlagen geblieben.

00:31 Video Lukaku erst mit dem Kopf, dann mit dem Fuss Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Costa hext gegen Bastoni

Inter war besser in die Partie gestartet und diktierte die Startphase. In der 13. Minute hatte Lautaro Martinez die erste gute Chance, als er einen Kopfball frei stehend aus idealer Position über das Tor setzte. Die grösste Möglichkeit auf einen Treffer für die Mailänder vergab Alessandro Bastoni kurz vor der Pause. Seinen Kopfball parierte Keeper Costa, der in Rothrist im Aargau geboren wurde, mirakulös.

00:34 Video Costa pariert Bastonis Kopfball stark Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Porto sündigt mehrfach im Abschluss

Zu diesem Zeitpunkt hätte allerdings auch Porto bereits führen können. Die Gäste, die nach zögerlichem Beginn erst nach rund 25 Minuten offensiv besser in Erscheinung traten, liessen in der 37. Minute eine Doppelchance ungenutzt. Marko Grujics Abschluss konnte André Onana im Inter-Tor nur nach vorne abwehren, Galenos Kopfball landete aber neben dem verwaisten Gehäuse.

Auch nach der Pause stand Porto einem Treffer zunächst näher. Mehdi Taremi scheiterte in der 55. Minute nach einem schnellen Gegenstoss an Onana. Nur 2 Minuten später brachte der Torhüter die Portugiesen erneut zum Verzweifeln. Nach einem geblockten Schuss konnte Zaidu Sanusi erneut abziehen, Onana war aber wiederum zur Stelle.

Schliessen 00:30 Video Grujic und Galeno lassen Doppelchance ungenutzt Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden. 00:41 Video Onana lässt Sanusi verzweifeln Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Joker Lukaku sticht

Unmittelbar danach wurde Lukaku für Edin Dzeko eingewechselt. Und der Belgier war es dann auch, der die nächste Möglichkeit der Gastgeber lancierte. Seine Hereingabe verpasste Martinez nur hauchdünn. Wegweisend sollte schliesslich die 78. Minute sein: Otavio trat Calhanoglu auf den Fuss und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Dank Joker Lukaku nutzten die Mailänder diesen Vorteil noch zum Siegtreffer.

So geht's weiter

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen den beiden Teams findet erst in knapp 3 Wochen statt. Am 14. März hat Porto vor eigenem Anhang die Möglichkeit, die Wende noch zu schaffen.