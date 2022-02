Juventus Turin spielt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts bei Villarreal 1:1.

Die Italiener treffen zwar bereits nach 32 Sekunden, sind in der Folge aber zu harmlos.

In der zweiten Partie vom Dienstagabend gewinnt Titelverteidiger Chelsea im heimischen Stadion gegen Lille.

Bei Juventus ist am Dienstagabend eine beeindruckende Serie gerissen. In den letzten 13 Champions-League-Spielen, in denen die Italiener das 1. Tor der Partie erzielt hatten, trugen sie jeweils den Sieg davon.

In diesem Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Villarreal ist dies für einmal aber nicht gelungen. Der Spanier Dani Parejo erzielte in der 66. Minute den Treffer zum 1:1, nachdem Etienne Capoue den 32-Jährigen völlig freistehend hatte anspielen können. Die Verteidigung der Gäste war in dieser Szene nicht auf der Höhe und liess Parejo völlig vergessen gehen.

00:35 Video Parejo gleicht für Villarreal zum 1:1 aus Aus Sport-Clip vom 22.02.2022. abspielen

Sonst zeigte die italienische Defensive eigentlich einen souveränen Auftritt, dagegen blieb die Offensive zu harmlos: Juventus fand in der gegnerischen Platzhälfte auch nach dem Ausgleich keinen Zugang zur Partie und musste Villarreal spielen lassen.

So war in der Schlussphase denn auch das Heimteam, das erstmals seit 2009 wieder in der K.o.-Phase der «Königsklasse» steht, näher dran am Siegtreffer. Auch der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria, der in der 81. Minute für die Turiner eingewechselt wurde, konnte für sein Team keine Akzente mehr setzen.

Vlahovic mit perfektem CL-Debüt

Gestartet war das Team von Massimiliano Allegri noch mit viel Power und blitzschnell: Nach nur 32 Sekunden hatte Dusan Vlahovic die Führung erzielt. Der Juventus-Neuzugang nahm bei seinem Champions-League-Debüt einen langen Ball gekonnt an und zog mit dem Rücken zum Tor aus der Drehung zum 1:0 ab.

01:09 Video Nach nur 31 Sekunden bringt Vlahovic Juventus in Führung Aus Sport-Clip vom 22.02.2022. abspielen

Villarreal brauchte jedoch nicht lange, um sich vom Kaltstart zu erholen und hatte in der Folge die besseren Chancen. Giovani Lo Celso traf in der 12. Minute nur den Pfosten und 2 Zeigerumdrehungen später scheiterte Arnaut Danjuma per Hacke knapp.

Am Ende fand das Spiel verdientermassen keinen Sieger. Für das Rückspiel vom 16. März in Turin verspricht das viel Spannung. Juventus wird mehr als bemüht sein, das 3. Achtelfinal-Out in Folge zu verhindern.