Real Madrid zieht gegen Liverpool ungefährdet in die Champions-League-Viertelfinals ein.

Der Titelverteidiger schlägt den Vorjahresfinalisten im Achtelfinal-Rückspiel 1:0 (Hinspiel 5:2) und kommt locker weiter.

Im anderen Achtelfinal vom Mittwoch setzt sich Napoli nach dem 3:0 im Rückspiel mit dem Gesamtskore von 5:0 gegen Frankfurt durch. Je länger das Spiel im Bernabeu dauerte, desto mehr musste sich Liverpool vom Traum eines wundersamen Comebacks verabschieden. Die 2:5-Hypothek aus dem Hinspiel wog für die Engländer zu schwer. In der 78. Minute versetzte einmal mehr Karim Benzema den Gästen den K.o.-Schlag. Virgil van Dijk verteidigte gegen Vinicius Junior derart nachlässig, dass dieser den Ball zu seinem Sturmpartner spitzeln konnte. Benzema, der schon im Hinspiel doppelt getroffen hatte, schob mühelos zum 1:0 ein und musste sich kurz darauf verletzt auswechseln lassen. Der Sieg Reals auch im Rückspiel war verdient. Federico Valverde hatte schon zuvor zwei hochkarätige Chancen auf einen Treffer liegen gelassen. In der Nachspielzeit hätte sich Liverpool auch über einen Penalty nicht beklagen können. Nachdem Kostas Tsimikas der Ball an die Hand gesprungen war, verzichtete Schiedsrichter Felix Zwayer nach VAR-Konsultation aber auf einen Pfiff.

Legende: Taten sich im Rückspiel nicht weh Reals Vinicius Junior und Liverpools Mohamed Salah. imago images/Lagencia

Liverpooler Offensiv-Viergespann ohne Wirkung

In der ersten Halbzeit war das Bemühen der «Reds», das Unmögliche möglich zu machen, zunächst erkennbar gewesen. Dennoch hatte das Heimteam die besseren Möglichkeiten. Ein starker Alisson im Liverpool-Tor rettete gegen seinen brasilianischen Landsmann Vinicius mirakulös und lenkte den Distanzschuss von Eduardo Camavinga an die Latte.

Trotz viel Offensivkraft in der Startelf (Diogo Jota, Mohamed Salah, Cody Gakpo und Darwin Nunez) blieb Liverpool einiges schuldig. Nunez war noch der Aktivste des Quartetts, doch seine Versuche konnten Thibaut Courtois nicht ernsthaft beunruhigen.

Real bleibt der Angstgegner

Liverpool wartet damit weiter seit 2009 auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen den spanischen Rekordmeister. Bereits zum dritten Mal in Folge scheiterte Jürgen Klopps Team in der «Königsklasse» an Real (Viertelfinal 2020/21, Final 2021/22).

Während die Trauben in der heimischen Liga mit einem Rückstand von 9 Punkten auf Leader Barcelona wohl zu hoch hängen, ist die CL-Titelverteidigung für die Madrilenen weiter realistisch. Die Viertelfinals werden am Freitag ausgelost.