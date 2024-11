Alonsos emotionale Rückkehr an die Anfield Road

Legende: Zurück in die Vergangenheit Xabi Alonso gastiert mit Leverkusen an der Anfield Road, wo er magische Nächte erlebte. Imago/Jan Hübner

Über seine emotionale Rückkehr nach Liverpool wollte Xabi Alonso zunächst nicht sprechen. Dafür sei auch noch kurz vor dem Spiel Zeit, sagte er. Aber als die Neugierde ein paar Tage vorher bereits grösser war als gedacht, äusserte sich der Baske schliesslich doch ein wenig. «Champions League zu spielen in Anfield – es ist schwierig, das zu toppen», sagte Alonso.

Dabei hätte er vor der Partie am Dienstag viel mehr von seiner Zeit bei den «Reds» erzählen können. Zum Beispiel über die einzigartige Stimmung an der legendären Anfield Road, wo der ehemalige Mittelfelddirigent zwischen 2004 und 2009 gespielt hatte. Oder über den legendären Champions-League-Final, in dem er mit Liverpool 2005 nach 0:3-Rückstand noch die AC Milan besiegte und selbst einen wichtigen Treffer beisteuerte.

03:04 Video Archiv: Der verrückte Champions-League-Final 2005 Aus Sport-Clip vom 25.05.2018. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Auch an den Frühherbst 2006 dürfte sich Alonso noch erinnern, als er gegen Newcastle United aus mehr als 50 Metern das wohl spektakulärste Tor seiner an Treffern nicht gerade reichen Karriere erzielte.

Alonso stand bereits auf Liverpools Liste

Es gibt also mehr als genug Stoff für die Bilder, die Alonso bei seiner Rückkehr nach England vor dem inneren Auge vorbeirauschen werden. Er hätte sogar schon eher zurückkommen können, laut übereinstimmenden Medienberichten stand er auf Liverpools Wunschliste im Sommer als Nachfolger von Jürgen Klopp ganz oben. Der Spanier entschied sich aber für einen Verbleib bei der Werkself.

Trainer in Liverpool wurde stattdessen Arne Slot. Viel besser als der Niederländer hätte es Alonso auch nicht machen können, Liverpool grüsst nach 10 Spieltagen in der Premier League von der Tabellenspitze. In der Königsklasse ist Liverpool neben Aston Villa das einzige Team, das bisher alle drei Spiele gewonnen hat.

Erstmal müssen wir das geniessen.

«Ich weiss, wie es ist, dort zu spielen», sagte auch Granit Xhaka, der zwischen 2016 und 2023 mit Arsenal einige Male in Liverpool auflief, aber (abgesehen von einem Penalty-Erfolg im Ligacup) nie gewann. «Es ist Champions League, abends in Liverpool – erstmal müssen wir das geniessen.»

Für fast alle Spieler im Leverkusener Kader wird es etwas Besonderes sein, die Fans im ausverkauften Stadion «You'll never walk alone» singen zu hören. Entscheidend wird für Xhaka und Co. aber auch sein, sich von der besonderen Atmosphäre nicht blenden zu lassen.