Legende: Schenkten sich nichts Dortmunds Julian Brandt und Newcastles Kieran Trippier. imago images/osnapix

Nach der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase waren die Meinungen schnell gemacht: Am meisten Spannung ist in der Gruppe F zu erwarten. Mit Borussia Dortmund, Paris St-Germain, Milan und Newcastle duellieren sich in dieser Gruppe 4 Teams aus Europas Top-Ligen, die alle den Anspruch haben, in der «Königsklasse» zu überwintern.

Und die 4 Klubs wussten die hohen Erwartungen zu erfüllen. Nach 4 von 6 Spieltagen ist noch keine Entscheidung gefallen, gerade einmal 3 Punkte trennen den Gruppenersten vom Viertplatzierten.

Legende: Nah beieinander Alle vier Teams der Gruppe F dürfen noch vom Weiterkommen träumen. SRF

Trotz Tabellenführung wartet auf Dortmund eine schwierige Aufgabe. Am Dienstag steht das Gastspiel bei Milan auf dem Programm, ehe mit einem Heimspiel gegen PSG die Gruppenphase beendet wird. Mit einem Sieg gegen die Italiener würden der BVB die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation klar machen.

Newcastle mit Verteidiger Fabian Schär ist am Dienstag derweil zu Gast in Paris. Wie man die Mannschaft um Superstar Kylian Mbappé bezwingt, wissen die Engländer: Das erste Duell gegen die Franzosen gewann der Premier-League-Vertreter mit 4:1.