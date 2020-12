6 Teams sind in der Champions League bereits für die Achtelfinals qualifiziert. Am Dienstag könnten weitere hinzukommen.

Gruppe A: Kampf um Platz 2

Bayern München ist nach 4 Siegen in 4 Spielen bereits als Gruppensieger durch. Dahinter kämpfen Atletico Madrid (5 Punkte), Lokomotive Moskau (3) und Salzburg (1) um Platz 2. Die Madrilenen können mit einem Heimsieg gegen die Bayern das Achtelfinal-Ticket lösen, falls die Russen zuhause gegen die Österreicher Punkte liegen lassen. Salzburg wäre bei einer Niederlage definitiv aus dem Rennen.

Gruppe B: Gladbach und Real mit Matchbällen

Mönchengladbach führt die Tabelle mit 8 Punkten an. Mit einem Sieg am Dienstag im Heimspiel gegen Inter Mailand (2) wäre die Achtelfinal-Qualifikation perfekt. Sollte das drittplatzierte Schachtar Donezk (4) zuhause gegen Real Madrid (7) nicht gewinnen, reicht dem Bundesligisten auch ein Unentschieden zum Weiterkommen. Real Madrid wäre bei einem Sieg in Donezk definitiv in der K.o.-Phase.

Gruppe C: Porto so gut wie weiter

Dem FC Porto reicht im Heimspiel gegen Manchester City ein Punkt, um neben den bereits qualifizierten Engländern im Achtelfinal dabei zu sein. Falls Olympiakos Piräus (3) bei Olympique Marseille (0) nicht gewinnt, können sich die Portugiesen (9) auch eine Niederlage erlauben.

Gruppe D: Liverpool reicht ein Punkt

Liverpool (9), Atalanta Bergamo (7) und Ajax Amsterdam (7) kämpfen um die Plätze in den Achtelfinals. Die «Reds» können den Vorstoss unter die letzten 16 mit einem Unentschieden gegen Ajax perfekt machen. Weil die Niederländer und Bergamo im abschliessenden Gruppenspiel aufeinander treffen, kann dann nur eines dieser Teams die Engländer noch einholen.