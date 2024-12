Fans des internationalen Spitzenfussballs, aufgepasst: Am Mittwoch ist in der Champions League bei einigen Duellen Spannung garantiert.

Gigantentreffen in Dortmund und Krisengipfel in Turin

Legende: Torloses Remis beim letzten Kräftemessen Am 17. September 2019 trennten sich Dortmund und Barcelona im Singal Iduna Park unentschieden. IMAGO Fotostand

Es wird brisant zu- und hergehen in der Champions League am Mittwochabend. In mehreren Fussballtempeln Europas kommt es zu hochklassigen Aufeinandertreffen. Um Prestige und Geld geht es immer, bei einigen Duellen ist aber noch viel mehr Zunder drin ...

Borussia Dortmund - Barcelona

Beide Teams weisen nach fünf Partien zwölf Zähler auf – damit gehören sie zu den Topteams der Ligaphase. Gregor Kobel im BVB-Kasten kriegt es mit geballter Offensivpower zu tun: CL-Toptorjäger Robert Lewandowski (sieben Tore), Raphinha und Jungstar Lamine Yamal wollen für die Katalanen den fünften «Königsklassen»-Sieg in Folge eintüten. In den letzten vier Spielen in der Champions League traf Barça 17 Mal (im Schnitt 4,25 Tore pro Partie). Die Dortmunder dürften also auf der Hut sein, auch wenn die spanische Equipe von Trainer Hansi Flick in der Meisterschaft zuletzt ein wenig an Glanz verloren hat.

Juventus Turin - Manchester City

Sowohl Juventus als auch Manchester City befinden sich in der Champions League im Kriechgang. Mit je acht Punkten sind sie in der Tabelle im Mittelfeld anzutreffen. Die Anspannung in Turin dürfte bei Anpfiff selbst für die Zuschauer spürbar sein. Beide Mannschaften sind auf der Suche nach ihrer Topform: Juve hat seit über einem Monat (vier Spiele) keinen Sieg mehr gefeiert, während das Team von Trainer Pep Guardiola seine Krise längst nicht überwunden hat. Kürzlich gab es für Manuel Akanji und Co. bei Crystal Palace nur ein 2:2. Die letzten beiden CL-Duelle entschied Juve im Herbst 2015 für sich.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das SRF-Livespiel am Mittwochabend heisst Stuttgart vs. YB. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf die Affiche ein. Ab 23:00 Uhr können Sie in der Sendung «Champions League - Highlights» alle Spiele Revue passieren lassen.

Arsenal - Monaco

Auch dies ist ein «Nachbarschaftsduell», Arsenal und Monaco haben je zehn Punkte gesammelt. Dennoch ist die Favoritenrolle klar verteilt: Der Klub aus dem Fürstentum, der mit den Schweizern Philipp Köhn (Ersatzgoalie), Denis Zakaria und Breel Embolo antritt, reist als Aussenseiter nach London. Nicht nur, weil die «Gunners» über das bessere Spielermaterial verfügen, sondern auch wegen ihrer Heimstärke: Die letzte Arsenal-Heimniederlage datiert vom April 2024 (Premier League), im Europacup liegt sie gar noch weiter zurück; im März 2021 unterlag Arsenal in der Europa League zuhause Olympiakos (0:1).

Benfica Lissabon - Bologna

Die Begegnung zwischen Benfica Lissabon und Bologna ist aus Schweizer Sicht eine Aufmerksamkeit wert. Mit Zeki Amdouni auf portugiesischer Seite und Dan Ndoye sowie Remo Freuler bei den Gästen aus Italien dürften mehrere Schweizer Nationalspieler den Rasen des Estadio de la Luz betreten. Bologna ist mit nur einem Zähler aus fünf Einsätzen zum Siegen verdammt, doch das Momentum ist beim Heimteam: Benfica jubelte zuletzt wettbewerbsübergreifend über fünf Vollerfolge de suite.

Übersicht Champions League