Im «alten» Modus wäre das Europacup-Abenteuer von YB schon zu Ende. Da in der neu geschaffenen Ligaphase aber acht Gruppenspiele terminiert sind, dürfen die Berner in den letzten zwei Januarwochen noch auf eine Ehrenrunde, wobei es für YB in erster Linie wortwörtlich noch um die Ehre geht.

Die Young Boys haben im Herbst nichts dafür getan, in einer grossen Fussballstadt mit Ehrfurcht empfangen zu werden. In der aktuellen Saison ist YB mit 0 Punkten aus 6 Spielen und einer Tordifferenz von minus 19 der schlechteste aller Champions-League-Teilnehmer. Die Aussicht, die Bilanz in Glasgow aufzubessern, ist nicht rosig. In den bisherigen zwölf Auswärtspartien in Gruppen- und Ligaphasen der Champions League gab es zwei Unentschieden als beste Resultate.

Eine Frage des Egos

«Es ist eine Bühne, wo es nichts zu entschuldigen gibt», blickt YB-Trainer Giorgio Contini auf das Spiel voraus. Es gehe in Glasgow vor allem auch um das «eigene Ego». Trotz der erwartet heissen Atmosphäre will der 51-Jährige eine mutige Mannschaft sehen. «Wir können uns nicht nur einigeln und werden zu unseren Möglichkeiten kommen.»

Contini, der sein Debüt am letzten Wochenende mit einem vor allem resultatmässig enttäuschenden 0:0 gegen Winterthur gegeben hat, könnte in Glasgow ein erstes Ausrufezeichen setzen. Ein Sieg in der Champions League ist an sich schon keine Selbstverständlichkeit für ein Team aus der Super League, ein solcher bei Celtic Glasgow erst recht nicht. In 9 Versuchen konnte noch keine Schweizer Mannschaft beim 54-fachen schottischen Meister gewinnen (8 Niederlagen, 1 Remis).

Ittens Rückkehr

Ein spezielles Spiel steht Cedric Itten bevor. Der Stürmer verbrachte eineinhalb Jahre in der schottischen Hauptstadt, trug jedoch das Trikot des grossen Celtic-Rivalen Glasgow Rangers. Itten hat am eigenen Leib erlebt, wie gut die Stimmung im Celtic Park sein kann. «Ich war hier mit den Rangers einmal nach 30 Minuten 0:3 in Rückstand. Das möchte ich nicht noch einmal erleben.»

Itten erwartet ein offeneres Spiel als noch gegen Winterthur, als sich YB mit einem tiefstehenden Gegner schwertat. Top seien bei Celtic vor allem die Mentalität und die Kampfbereitschaft. «Sie sind immer top eingestellt, von der ersten bis zur letzten Minute.»

Ein Berner Sieg wäre nicht nur für die Moral, sondern auch für die Klub-Finanzen von Vorteil. Knapp zwei Millionen Franken ist ein Dreier in der Ligaphase wert. Nicht zuletzt hätten auch Ittens alte Freunde in Schottland ihre Freude. Er habe viele Nachrichten von alten Bekannten bekommen, «dass wir gewinnen sollen».

