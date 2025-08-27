Riola Xhemaili geht mit PSV Eindhoven gegen Manchester United unter und muss den Traum von der Champions League begraben.

Legende: Immer einen Schritt zu spät Riola Xhemaili (rechts) blieb mit PSV gegen Manchester United chancenlos. Getty Images/Michael Campanella

Riola Xhemaili verliert mit PSV Eindhoven gegen Manchester United 0:4 und verpasst die Ligaphase der Champions League.

Auch die YB Frauen stehen am Mittwoch (gegen Apollon Limassol) in der CL-Quali im Einsatz.

Der Weg in die Champions League wäre für PSV Eindhoven ohnehin schwierig gewesen: Drei Schwergewichte hätte man aus dem Weg räumen müssen, um sich für die Ligaphase mit 18 Teams zu qualifizieren.

Der Klub mit der Schweizerin Riola Xhemaili – eingestiegen in der 2. Qualifikationsrunde – scheiterte aber schon am 1. Gegner. In Stockholm setzte es gegen Manchester United eine deutliche 0:4-Niederlage ab.

Norwegerinnen treffen für Manchester

Den Traum platzen liessen zwei Norwegerinnen: Elisabeth Terland mit einem Hattrick (7./53./64.) und Celine Ildhusoy (32.) schossen die Engländerinnen beim Mini-Turnier mit 4 Teams in den Final. Xhemaili stand bei Eindhoven in der Startaufstellung und wurde nach 79 Minuten ausgewechselt.

Europacup-Traum noch nicht ausgeträumt

Für PSV geht es nun aber noch darum, im europäischen Geschäft zu verbleiben. Gewinnt der niederländische Klub das Spiel um Platz 3, steigt man in der 1. Runde des zweitklassigen Europa-Cups ein. Geht auch diese Partie verloren, scheidet man aus.

Auch YB am Mittwoch im Einsatz

Ebenfalls am Mittwoch in der 2. Qualifikations-Runde im Einsatz stehen die YB Frauen. Die Schweizer Meisterinnen kämpfen in Paphos (CYP) gegen Apollon Limassol um den Einzug ins Endspiel. Die Partie beginnt um 16 Uhr.