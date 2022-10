Brügge verblüfft weiter – Leverkusen findet nicht in die Spur

Der FC Brügge führt nach dem 2:0-Heimsieg über Atletico Madrid die Champions-League-Gruppe B weiter verlustpunktlos an.

Die Tore für den ungebremsten Aussenseiter erzielen Kamal Deen Sowah (36. Minute) und Ferran Jutgla (62.)

Für Gerardo Seoane, den Schweizer Trainer bei Leverkusen, zieht sich nach der 0:2-Niederlage bei Porto die Schlinge weiter zu.

«Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir immer gewinnen; egal, wie der Gegner heisst.» Die Ankündigung von Brügge-Cheftrainer Carl Hoefkens war gleichermassen mutig wie gewagt bis forsch. Doch den Worten des 43-jährigen Verantwortlichen an der Seitenlinie liessen dessen unbekümmerte Schützlinge auf dem Rasen Taten folgen.

Der belgische Meister erwischte in der Champions League nämlich abermals einen guten Tag und schickte nach Bayer Leverkusen (1:0 zum Start der Kampagne) auch Atletico Madrid beim 2:0 ohne Zählbares nach Hause. Dazwischen hatte Brügge auswärts Porto mit 4:0 weggefegt. So kommt es, dass der Aussenseiter nebst Bayern München im Pool C als einziges Team nach 3 Spieltagen noch mit einer doppelt weissen Weste dasteht – ohne Punktverlust und ohne Gegentor.

Griezmann sündigt

Gut eine Viertelstunde vor Schluss wankte die eine Null der Flamen aber bedrohlich. Für den La-Liga-Vertreter war Antoine Griezmann ganz nah am Anschlusstreffer dran. Doch der Franzose donnerte den Penalty an den Querbalken und netzte kurz darauf aus einer Abseitsposition ein.

00:09 Video Griezmann knallt den Strafstoss an die Latte Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 9 Sekunden.

Brügge hatte zu diesem Zeitpunkt die Weichen längst auf einen weiteren Coup gestellt. In der 36. Minute erzielte Kamal Deen Sowah mit seinem 2. Saisontreffer – dem 2. in der Champions League – die Führung. Für die überzeugenden Gastgeber legte nach gut einer Stunde Ferran Jutgla nach.

00:21 Video Schön durchkombiniert: Brügge geht in Führung Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Porto mit Anlauf – Frust bei Leverkusen

Im Parallelspiel musste sich Bayer Leverkusen von Porto spät mit 0:2 bezwingen lassen. Somit konnte der angezählte Coach Gerardo Seoane das Ruder weiter nicht herumreissen und hat wohl noch eine Chance dafür – am Samstag in der Liga gegen Schalke. Sollte das Team des früheren YB-Trainers weiter nicht liefern, wird für den 43-Jährigen früh in seiner 2. Bundesliga-Saison guter Rat allmählich teuer.

02:37 Video Zusammenfassung Porto – Leverkusen Aus Sport-Clip vom 04.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.

Dabei hätten die Deutschen am Ende der 1. Halbzeit von einer irren Wende profitieren können. Dabei wurde ein Tor des portugiesischen Meisters aberkannt, weil der Videoschiedsrichter zuvor auf der Gegenseite ein Handspiel gesehen hatte. Patrik Schick aber scheiterte beim fälligen Elfmeter. Porto zog der Werkself den Zahn schliesslich spät: Zaidu Sanusi (69. Minute) und Galeno (87.) lieferten die Basis zu den ersten CL-Punkten der Saison 2022/23, Leverkusens Jeremie Frimpong sah noch Gelb-Rot (88.).