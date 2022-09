Schliessen 07:15 Video Zusammenfassung Inter – Bayern Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 15 Sekunden. 03:13 Video Zusammenfassung Barcelona – Viktoria Pilsen Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Bayern München siegt im Topspiel der Gruppe C in der Champions League auswärts gegen Inter Mailand mit 2:0.

Leroy Sané in der 25. Minute und ein Eigentor in der 2. Halbzeit machen im Giuseppe-Meazza-Stadion den Unterschied.

Robert Lewandowski schiesst bei seinem Debüt in der «Königsklasse» für Barcelona beim 5:1-Sieg gegen Aussenseiter Viktoria Pilsen einen Hattrick.

Startmüdigkeit kennt man bei Bayern nicht. 18 Champions-League-Auftaktspiele in Serie konnte der deutsche Serienmeister für sich entscheiden. Dies änderte sich auch in diesem Jahr nicht – obwohl die Deutschen mit Inter gleich einen äusserst harten Brocken in der «Hammergruppe» C zugelost bekamen. Beim 2:0-Sieg stellte das Team von Julian Nagelsmann gleich mal seine Ambitionen klar.

Es dauerte zwar geraume Zeit, bis die Bayern das Mailänder Bollwerk in der Defensive geknackt hatten. In der 25. Minute war es dann aber soweit: Leroy Sané beendete einen überragenden Spielzug der Deutschen zum Führungstreffer. Kimmich lancierte Sané von der Mittellinie aus und hebelte mit seinem Lupfer die komplette Inter-Defensive aus. Sané nahm den Ball gekonnt an und umspielte Inter-Goalie André Onana.

00:42 Video Kimmich serviert mit Stil, Sané vollendet gekonnt Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Die Vorentscheidung fiel in der 66. Minute, als Sané und Kingsley Coman die gegnerischen Verteidiger mit einem doppelten Doppelpass ausspielten. Sané legte den Ball quer, wo Inters Captain D'Ambrosios Rettungsmission in höchster Not misslang. Der Treffer wurde somit als Eigentor gewertet. Bei diesem Resultat sollte es bleiben.

00:39 Video Nach Bayerns Doppel-Doppelpass: D'Ambrosio mit Eigentor Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Barcelona dank Lewandowski-Hattrick

Dass der tschechische Vertreter Viktoria Pilsen einen schweren Stand in der Gruppe haben werden würde, war anzunehmen. Beim Gastspiel in Barcelona dauerte es nicht mal 13 Minuten, bis der favorisierte Gastgeber durch Franck Kessié in Führung ging.

In der Folge wechselte die Rolle des Protagonisten auf den weitaus namhafteren Zuzug. Robert Lewandowski stempelte sich beim Champions-League-Debüt gleich dreifach ein:

34. Minute: Lewandowski wird von Sergi Roberto lanciert, legt sich den Ball zurecht und drischt ihn von der Strafraumgrenze in das Pilsner Tor. Es ist nach 5 Toren in der Liga der 1. Treffer in der «Königsklasse» bei den Katalanen für den Polen.

Lewandowski wird von Sergi Roberto lanciert, legt sich den Ball zurecht und drischt ihn von der Strafraumgrenze in das Pilsner Tor. Es ist nach 5 Toren in der Liga der 1. Treffer in der «Königsklasse» bei den Katalanen für den Polen. 45. Minute: Dieses Mal glänzt Ousmane Dembélé als Vorbereiter. Lewandowski lauert am weiten Pfosten und köpfelt den Ball gekonnt ein.

Dieses Mal glänzt Ousmane Dembélé als Vorbereiter. Lewandowski lauert am weiten Pfosten und köpfelt den Ball gekonnt ein. 67. Minute: Das Champions-League-Debüt für Barça wird zum vollkommenen Erfolg: Lewandowski schlenzt den Ball wieder aus geraumer Distanz gefühlvoll ins weite Eck – Hattrick.

02:07 Video Hattrick beim Debüt: Lewandowski «on fire» Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.

Kurz vor Lewandowskis zweitem Treffer war es Jan Sykora gelungen, die Hoffnungen der Tschechen auf eine Überraschung im Camp Nou aufrechtzuerhalten. Der Mittelfeldspieler schloss einen Konter per Kopf ab und halbierte den Rückstand seines Teams auf 1:2.

Ein fünfter Streich sollte den torhungrigen Katalanen aber auch nach Lewandowskis Hattrick nicht verwehrt bleiben. Ferran Torres verzückte die spanischen Fans nach einer erneut glänzenden Vorlage von Dembélé mit einem tollen Volley-Treffer.

So geht es weiter

Der nächste Kracher folgt in Kürze: Im zweiten Spiel in der Gruppe C trifft der FC Bayern am nächsten Dienstag im heimischen Stadion auf Barcelona. Der Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena darf mit Spannung entgegengeblickt werden. Viktoria Pilsen empfängt derweil Inter Mailand.