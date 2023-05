Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City endet 1:1-unentschieden.

Vinicius bringt den Gastgeber nach 35 Minuten mit einem Traumtor in Führung, Kevin De Bruyne gelingt mit einem Weitschuss der Ausgleich (67.).

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in Manchester.

Es war Real Madrid in der Schlussphase der Partie anzumerken: Mit einem Unentschieden will man die Reise nach Manchester nicht antreten. Die «Königlichen» kamen in der 90. Minute dem Siegtreffer tatsächlich noch einmal nahe. Beim Abschluss von Aurélien Tchouaméni war City-Keeper Ederson aber zur Stelle. So blieb es beim leistungsgerechten 1:1, das für das Rückspiel in einer Woche viel Spannung verspricht.

Real Madrid dürfte mit dem Ergebnis weniger zufrieden sein als der Kontrahent aus England. Die Madrilenen kassierten den Ausgleich just in einer Phase, in der sie auf das 2:0 drückten. Ein Fehler von Eduardo Camavinga im Aufbauspiel wurde von Manchester City jedoch resolut bestraft. Von Rodri abgefangen, landete der Ball über weitere Stationen schliesslich bei Kevin De Bruyne, dessen Schuss aus rund 20 Meter zum 1:1 im Netz einschlug.

00:36 Video De Bruyne gleicht für City aus Aus Sport-Clip vom 09.05.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

City drückt, Real trifft

Die Gäste aus Manchester waren besser in die Partie gestartet. Die «Citizens» diktierten zwar das Spiel, kamen jedoch selten gefährlich vor das Tor von Real-Torhüter Thibaut Courtois. Der Belgier musste in der Startphase bei Abschlüssen von de Bruyne (8.) und Erling Haaland (15.) eingreifen, tat dies aber in gewohnt sicherer Manier.

Real stempelte erst mit Fortdauer der Partie ins Spiel ein. Der erste (und einzige) Abschluss in der 1. Halbzeit auf das Gehäuse von City führte zum Führungstor für das Heimteam. Aus der eigenen Platzhälfte gestartet, legte Camavinga ungestört einen Sprint über das halbe Feld hin und brachte den Ball mustergültig zu Teamkollege Vinicius. Der Brasilianer legte sich den Ball zurecht und wuchtete den Ball aus grosser Distanz sehenswert zum 1:0 ins Tor.

00:31 Video Vinicius bringt Real mit Traumtor in Führung Aus Sport-Clip vom 09.05.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein anderes Bild. Bei den «Skyblues» schlichen sich vermehrt kleine Fehler ein und Real schien die Partie im Griff zu haben. Bis auf den verheerenden Fehlpass Camavingas.

Manuel Akanji spielte auf der für ihn ungewohnten Linksverteidigerposition in der Viererkette Citys durch. Mit einer unaufgeregten Partie rechtfertigte der Schweizer Internationale das Vertrauen seines Trainers Guardiola.