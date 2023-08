Nach vier Jahren Abwesenheit steht Galatasaray Istanbul wieder in der Gruppenphase der Champions League. Der türkische Rekordmeister gewann das Playoff-Rückspiel gegen den norwegischen Champion Molde vor heimischem Anhang mit 2:1 und setzte sich mit dem Gesamtskore von 5:3 durch.

Mauro Icardi, der schon beim 3:2-Sieg im Hinspiel getroffen hatte, brachte das Heimteam bereits in der 7. Minute per Penalty in Führung. Die Gäste aus Norwegen gaben sich aber noch nicht geschlagen und glichen die Partie dank Eirik Hestad (66.) wieder aus. Für den Siegtreffer zeichnete Angelino in der Nachspielzeit verantwortlich. Zuvor war Moldes Veton Berisha das vermeintliche 2:1 wegen Abseits aberkannt worden.

Sporting Braga jubelt in Athen

Zum insgesamt dritten Mal hat Sporting Braga das Ticket für die Gruppenphase der Champions League gelöst. Die Portugiesen setzten sich gegen den griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen mit dem Gesamtskore von 3:1 durch. Nach dem 2:1 im Hinspiel ging Braga auch in Athen als Sieger vom Platz. Beim 1:0 erzielte Bruma den einzigen Treffer in der 83. Minute.

00:42 Video Bruma schiesst Braga zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.