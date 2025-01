Legende: Treffen sich früher als erwartet Pep Guardiola und Carlo Ancelotti. imago images/Sportimage

In den Playoffs der Champions League kommt es zum Giganten-Duell zwischen Real Madrid und Manchester City.

Bayern München trifft auf Celtic Glasgow, Dortmund auf Sporting Lissabon.

Die Hinspiele finden am 11./12. Februar, die Rückspiele am 18./19. Februar statt.

Aufgrund der Klassierungen in der am Mittwoch zu Ende gegangenen Ligaphase war bereits klar, dass auf Manchester City in den Playoffs ein happiges Los warten würde. Die möglichen Gegner waren Real Madrid und Bayern München.

Die Auslosung in Nyon am Freitag ergab nun, dass es Pep Guardiola und sein Team mit dem spanischen Titelverteidiger zu tun bekommen. Manchester City hat den Wettbewerb in der Saison 2022/23 gewonnen. Letztes Jahr waren die Engländer mit dem Schweizer Verteidiger Manuel Akanji im Viertelfinal an den Madrilenen gescheitert.

Bei den Bayern dürfte die Freude derweil gross sein, dass man einem absoluten Schwergewicht aus dem Weg geht. Der deutsche Rekordmeister misst sich in den Playoffs mit Celtic Glasgow.

Amdounis Benfica fordert Monaco mit Embolo und Co.

Die beiden italienischen Grossklubs Juventus Turin (gegen Eindhoven) und AC Milan (gegen Feyenoord) gingen sich ebenso aus dem Weg wie die Schweizer Nationalspieler Gregor Kobel und Ardon Jashari. Während Kobel mit Borussia Dortmund auf Sporting Lissabon trifft, spielt Jashari mit Brügge gegen Atalanta Bergamo.

Ein Schweizer Aufeinandertreffen findet dennoch statt: Monaco mit dem Trio Breel Embolo, Philipp Köhn und Denis Zakaria duelliert sich mit Benfica Lissabon und Zeki Amdouni um einen Platz in den Achtelfinals. Brest mit Edimilson Fernandes wurde Paris Saint-Germain zugelost.

Die Playoff-Hinspiele finden am 11. und 12. Februar statt, die Entscheidung, wer in die Achtelfinals einzieht, fällt eine Woche später. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase sind bereits für die Achtelfinals qualifiziert.