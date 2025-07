Fernab des Scheinwerferlichts beginnt am Dienstag die Champions-League-Qualifikation. Der Weg zum Honigtopf ist lang.

In der Provinz träumt man wieder von den CL-Sternen

Legende: Hat Europacup-Erfahrung Merlin Hadzi. Freshfocus/Michael Zanghellini

Für Champions-League-Sieger Paris SG ist die Saison 2024/25 noch gar nicht beendet – die Pariser bestreiten am Mittwoch den Halbfinal der Klub-WM gegen Real Madrid –, da beginnt bereits die Qualifikation zur Champions League 2025/26.

Mit FCSB (ehemals Steaua) Bukarest ist sogar ein ehemaliger Meistercup-Sieger in der 1. Runde am Start. Die meisten Vertreter wie Drita (Kosovo), Virtus (San Marino) oder Shkendija (Nordmazedonien) sind aber «No Names» und dürften auf dem langen Weg mit 3 Qualifikations-Runden plus Playoffs chancenlos sein.

Ein Schweizer auf Malta

Engagiert ist auch ein Schweizer: Beim maltesischen Klub Hamrun Spartans ist seit kurzem Merlin Hadzi unter Vertrag. Der frühere U20-Internationale spielte unter anderem für Stade-Lausanne-Ouchy, den FC Vaduz (mit dem er sensationell die Conference-League-Gruppenphase erreichte) und Rapperswil. Die Malteser treten am Mittwoch bei Zalgiris Vilnius in Litauen an.

