Im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League hat Nati-Stürmer Kwadwo Duah mit seinem Team Ludogorets Rasgrad eine empfindliche Heimpleite erlitten. Das Hinspiel in Aserbaidschan bei Karabach Agdam gewann der bulgarische Meister noch mit 2:1, zuhause setzte es nun gleich ein 2:7 nach Verlängerung ab.

«Königsklasse» erneut ohne Mourinho Box aufklappen Box zuklappen Jose Mourinho bleibt die Champions League auch in der nächsten Saison verwehrt. Fenerbahce Istanbul, das sich in der 2. Quali-Runde gegen Lugano durchgesetzt hatte, scheiterte in der 3. Runde an Lille und verpasst damit die Play-off-Runde. Auf das 1:2 im Hinspiel folgte zuhause im Rückspiel ein 1:1 nach Verlängerung. Das Gegentor war bei eigener Überzahl durch einen verwandelten Penalty (116.) gefallen.

Dabei hatte nach 23 Minuten für Ludogorets eigentlich alles gut ausgesehen – dank Duah. Der 27-Jährige wandelte den 0:1-Rückstand nach 7 Minuten innert 10 Minuten in einen 2:1-Vorsprung um. Zuerst drückte er den Ball per Kopf über die Linie (13.), dann traf er souverän vom Penaltypunkt aus (23.). Weil Karabach das Spiel aber noch vor der Halbzeit ebenfalls drehte und im 2. Abschnitt keine Tore fielen, musste die Verlängerung her.

In dieser fiel Ludogorets dann komplett auseinander. Tural Bayramov traf erst mit einem Hammer in die nahe Ecke zum 4:2 (93.) und nach Duahs Auswechslung stellten die Aserbaidschaner innert 7 Minuten gar noch auf 7:2. Somit muss Duah mit seinem Team in die Playoffs zur Europa League.