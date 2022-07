In der CL-Quali gewinnt Bratislava das Hinspiel gegen Ferencvaros. Dynamo Kiew kommt gegen Fenerbahce zu einem 0:0.

Legende: Der Torschütze zum 1:1-Ausgleich in Action Guram Kaschia. Keystone/SZILARD KOSZTICSAK

Gelingt dem FC Zürich im Rückspiel der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Karabach die Wende, stehen die Chancen gut, dass es gegen Slovan Bratislava geht. Die Slowaken zeigten am Mittwochabend gegen Ferencvaros Budapest Moral und drehten einen zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg. Guram Kaschia (81.) und Tigran Barseghjan (86.) wendeten in den letzten Minuten das Blatt.

Duelle mit dem FCZ kennt Slovan im Übrigen: Im früheren UI-Cup trafen die Slowaken in den Jahren 72/73 (2 Spiele) und 93/94 insgesamt 3 Mal auf die Zürcher. Der FCZ setzte sich in 2 der 3 Duelle durch.

02:27 Video Niederlage mit Schadensbegrenzung: Zürich unterliegt Karabach 2:3 Aus Sport-Clip vom 19.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

Kiew nach langer Pause wieder aktiv

Auch Dynamo Kiew darf vom Einzug in die CL-Gruppenphase träumen. Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde kam Dynamo gegen Fenerbahce Istanbul zu einem 0:0. Für Kiew war es das erste Pflichtspiel seit Beginn des russischen Angriffskrieges und der erste Ernstkampf seit 221 Tagen. Wegen der unsicheren Lage rund um die Hauptstadt wurde die Partie im Miejski-Stadion im polnischen Lodz ausgetragen.