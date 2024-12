Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Begegnen sich am Dienstag in Bergamo wieder Reals Kylian Mbappé und Atalantas Matteo Ruggeri. Imago Images/Action Plus

Das Duell am Dienstag in der «Königsklasse» ist nicht das erste zwischen Atalanta und Real Madrid in dieser Saison. Die amtierenden Europa-League- und Champions-League-Sieger standen sich bereits Mitte August gegenüber. Damals wurden die Spanier ihrer Favoritenrolle im europäischen Supercup gerecht und gewannen 2:0.

Nun ist die Ausgangslage aber eine andere. Während Atalanta wettbewerbsübergreifend von Sieg zu Sieg stürmt – mittlerweile sind es 9 in Serie – und dabei Tore am Laufmeter erzielt, ist Real noch nicht richtig auf Betriebstemperatur gekommen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Zusammenfassung der Partie Atalanta - Real Madrid sowie alle Tore der weiteren Dienstagspartien in der «Königsklasse» gibt es ab 23:00 Uhr auf SRF zwei in der Sendung «Champions League – Highlights».

Playoff-Rang in Gefahr

Doch das sollten die Madrilenen schon bald tun, zumal sie in der Champions League nach 5 von 8 Partien der Ligaphase mit nur 6 Punkten dastehen. Die direkte Achtelfinal-Quali ist für das Ancelotti-Team kaum mehr möglich, eine weitere Niederlage bei Atalanta würde den Rekordsieger gar unter den zweiten Strich spedieren.

Die Chancen von Atalanta auf eine Revanche für den verlorenen Supercup sind intakt. Es gab schon ungünstigere Zeitpunkte, um es mit Real aufzunehmen.

Übersicht Champions League