Manchester City und Inter Mailand trennen sich in der Champions League zum Auftakt 0:0.

PSG schlägt Girona spät 1:0, profitiert beim einzigen Treffer aber von einem Goaliefehler.

Dortmund kommt in Brügge zu einem späten 3:0-Sieg.

Manchester City – Inter Mailand 0:0

Mit den Einwechslungen von Phil Foden und Ilkay Gündogan (für Savinho und den angeschlagenen Kevin De Bruyne) nach der Pause setzte City-Trainer Pep Guardiola ein Zeichen. In der weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit hatte sein Team Inter-Goalie Yann Sommer nur zweimal geprüft, ohne dabei gefährlich zu werden. Viel besser wurde es aber auch mit den neuen Kräften nicht, auch wenn Gündogan in der Schlussphase zwei Kopfballchancen nicht nutzen konnte. Weil Inter seinerseits kein Mittel gegen die City-Abwehr um Manuel Akanji fand, endete die mit Spannung erwartete Neuauflage des Finals von 2023 torlos.

Legende: Konnte Inters Abwehrbollwerk auch nicht überwinden Phil Foden. imago images/Sportsphoto

PSG – Girona 1:0

Gestohlen war der Sieg für den Favoriten aus der französischen Hauptstadt sicher nicht. PSG machte vor heimischem Publikum deutlich mehr für das Spiel, sündigte aber vor dem Tor des Champions-League-Debütanten aus Spanien. Dass der Start in die Kampagne aus Sicht des Teams von Luis Enrique doch noch von Erfolg gekrönt war, lag an einem Goaliefehler: Eine noch leicht abgelenkte Hereingabe von Aussenverteidiger Nuno Mendes liess Paulo Gazzaniga in der 90. Minute zwischen seinen Beinen über die Linie kullern. Bitter für den Argentinier: Zuvor hatte er seine Farben mit mehreren Paraden im Spiel gehalten. In der 63. Minute lenkte er etwa einen Schuss von Ousmane Dembélé an die Latte.

Celtic Glasgow – Slovan Bratislava 5:1

In der heimischen Liga hat Celtic Glasgow in fünf Partien nur Siege eingefahren und dabei kein einziges Gegentor erhalten. Slovan Bratislava besass im mit über 60'000 Fans gefüllten Celtic Park immerhin die Mittel, am zweiten Muster etwas zu ändern. Kevin Wimmer verkürzte nach einer Stunde mit einem traumhaften Aussenristschuss ins Lattenkreuz auf 1:3. Am deutlichen Sieg Celtics änderte das freilich nichts. Daizen Maeda (70.) und Adam Idah (87.) sorgten danach wieder für klare Verhältnisse. Mit einem wuchtigen Kopfball hatte Verteidiger Liam Scales nach einem Eckball in der 17. Minute das 1:0 für das Heimteam erzielt. Kurz nach der Pause sorgte Kyogo Furuhashi mit dem 2:0 bereits für eine kleine Vorentscheidung. Arne Engels erhöhte wenig später per Penalty auf 3:0.

Bologna – Schachtar Donezk 0:0

Bologna hat nach einem schwachen Saisonstart mit drei Unentschieden und einer Niederlage aus vier Serie-A-Spielen auch in der Champions League kein richtiges Erfolgserlebnis verzeichnen können. Mit Dan Ndoye und Remo Freuler in der Startelf kamen die Italiener um einen frühen Rückstand herum. Goalie Lukasz Skorupski parierte in der 4. Minute einen Penalty von Georgi Sudakow. In der Folge übernahm Bologna das Zepter und kam zu den besseren Chancen. Ein Treffer blieb dem Team bei der Champions-League-Premiere aber verwehrt. Michel Aebischer schmorte 90 Minuten auf der Bank.

Sparta Prag – Salzburg 3:0

Sparta Prag hat in der «Königsklasse» den ersten Sieg seit 21 Jahren eingefahren. Die Tschechen gingen bereits in der 2. Minute durch Kaan Kairinen 1:0 in Führung. Victor Olatunji erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Die Gäste aus Österreich hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, erfolgreich war aber weiter nur Sparta: Noch vor Ablauf einer Stunde hiess es nach einem Treffer von Qazim Laci 3:0. Dabei blieb es bis zum Schluss.

