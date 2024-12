Legende: Langsam wirds besorgniserregend für Erling Haaland und Manchester City. imago images/Abacapress

Juventus Turin – Manchester City 2:0

Für Manchester City kommt es knüppeldick. In Turin blieben die «Citizens» in der Champions League bereits zum dritten Mal in Folge sieglos und müssen nun gar um einen Platz innerhalb der ersten 24 bangen, der zum Weiterkommen berechtigt. Juventus, das sich in der Serie A ebenfalls schwertut, ging durch Dusan Vlahovic etwas glücklich in Führung. Ederson im Tor der Engländer konnte den Kopfball des Serben aus kurzer Distanz erst knapp hinter der Linie behändigen. Eine Kombination der eingewechselten US-Amerikaner Timothy Weah und Weston McKennie versetzte City in der 75. Minute den K.o.-Schlag. Manuel Akanji fehlte bei den «Skyblues» verletzt.

Arsenal – Monaco 3:0

Dank Doppeltorschütze Bukayo Sako und einem Treffer von Kai Havertz fuhr Arsenal gegen Monaco einen lockeren und auch in dieser Höhe verdienten Erfolg ein. Die Engländer orientieren sich in der Tabelle weiter nach oben und nehmen hinter Barcelona den 3. Platz ein. Bei Monaco stand Breel Embolo bis zur 81. Minute auf dem Platz, blieb aber ohne Einfluss. Denis Zakaria (verletzt) und Philipp Köhn (Ersatz) kamen nicht zum Einsatz.

Benfica Lissabon – Bologna 0:0

Benfica hatte durch Vangelis Pavlidis bereits in der 3. Minute getroffen, das Tor wurde aber wegen eines Offsides aberkannt. Auch Zeki Amdouni, der in der 72. Minute für Pavlidis eingewechselt wurde, konnte am torlosen Unentschieden nichts ändern. Auf der anderen Seite kamen Remo Freuler und Dan Ndoye (beide ab 73.) ebenfalls nur zu Teileinsätzen. Das Remis bringt Benfica mehr als Bologna. Für die Italiener, die nur 2 Punkte aufweisen, ist ein Weiterkommen noch einmal in weitere Ferne gerückt.

Milan – Roter Stern Belgrad 2:1

Mit dem 5:1 gegen Stuttgart hatte Roter Stern Belgrad am letzten Spieltag für ein Ausrufezeichen gesorgt. Im San Siro konnten die Serben jedoch nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Die Führung von Rafael Leao glich Nemanja Radonjic in der zweiten Halbzeit zwar mit einem Kracher aus. Doch in der 87. Minute sicherte Tammy Abrahams Abstauber nach einem Lattentreffer den «Rossoneri» doch noch die wichtigen drei Punkte.

Feyenoord Rotterdam – Sparta Prag 4:2

Feyenoord legte früh die Basis für den dritten Sieg in der laufenden Kampagne. Nach 10 Minuten und einem Doppelschlag von Gernot Trauner und Igor Paixao hiess es schon 2:0 für die Niederländer. Anis Hadj Moussa legte nach einer halben Stunde zum 3:0 nach und führte die Vorentscheidung herbei. Sparta Prag musste bereits die vierte CL-Niederlage in Folge hinnehmen. Gegen Manchester City (0:5) und zuletzt Atletico Madrid (0:6) hatten die Tschechen zweimal hoch verloren.

Atletico Madrid – Slovan Bratislava 3:1

Atletico Madrid ist seiner Favoritenrolle gegen das noch punktlose Slovan Bratislava gerecht geworden. Julian Alvarez brachte die Spanier im heimischen Wanda Metropolitano mit einem sehenswerten Schlenzer früh in Führung, Antoine Griezmann traf später doppelt und erzielte seine Tore 3 und 4 in der laufenden Kampagne. David Strelec verkürzte für die Slowaken dazwischen zum 1:2. Nach der 6. Niederlage im 6. Spiel ist Slovan vorzeitig aus der «Königsklasse» ausgeschieden.

Lille – Sturm Graz 3:2

Sturm Graz zeigte auswärts in Lille grosse Moral, wurde dafür aber nicht belohnt. Nach einem 0:2-Rückstand kämpften sich die Österreicher auf 2:2 zurück. Der 21-jährige Isländer Hakon Arnar Haraldsson zwang das Glück mit dem 3:2 in der 81. Minute aber doch noch auf die Seite der Franzosen. Haraldsson war erst kurz vor seinem Treffer eingewechselt worden. Der Schweizer Verteidiger Gregory Wüthrich durfte bei Sturm über die volle Distanz ran. Vor dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Mitchel Bakker konnte er nur ungenügend klären.

