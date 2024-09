Legende: Kein Durchkommen Dan Ndoye verpasst mit Bologna den Auftaktsieg in der Champions League. imago images/Zuma Press

Die Schweizer Fraktion bei Bologna muss sich beim Debüt des Klubs in der Champions League gegen Schachtar Donezk mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Sparta Prag feiert gegen Salzburg einen ungefährdeten 3:0-Sieg.

Am späteren Abend finden weitere 4 Partien statt.

Bologna – Schachtar Donezk 0:0

Bologna hat nach einem schwachen Saisonstart mit drei Unentschieden und einer Niederlage aus vier Serie-A-Spielen auch in der Champions League kein richtiges Erfolgserlebnis verzeichnen können. Mit Dan Ndoye und Remo Freuler in der Startelf kamen die Italiener um einen frühen Rückstand herum. Goalie Lukasz Skorupski parierte in der 4. Minute einen Penalty von Georgi Sudakow. In der Folge übernahm Bologna das Zepter und kam zu den besseren Chancen. Ein Treffer blieb dem Team bei der Champions-League-Premiere aber verwehrt. Michel Aebischer schmorte 90 Minuten auf der Bank.

Sparta Prag – Salzburg 3:0

Sparta Prag hat in der «Königsklasse» den ersten Sieg seit 21 Jahren eingefahren. Die Tschechen gingen bereits in der 2. Minute durch Kaan Kairinen 1:0 in Führung. Victor Olatunji erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Die Gäste aus Österreich hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, erfolgreich war aber weiter nur Sparta: Noch vor Ablauf einer Stunde hiess es nach einem Treffer von Qazim Laci 3:0. Dabei blieb es bis zum Schluss.