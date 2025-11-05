Legende: Magere Ausbeute Für Chelsea hat sich die lange Anreise nur bedingt gelohnt. Keystone/AP

Qarabag Agdam überrascht in der Champions League weiter und holt beim 2:2 gegen Chelsea einen Punkt.

Pafos FC bejubelt gegen Villarreal den ersten Sieg in der «Königsklasse» überhaupt.

Qarabag Agdam – Chelsea 2:2

Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Serie musste Chelsea beim Überraschungsteam Qarabag Agdam Federn lassen. In Baku waren die Londoner trotz früher Führung durch Estevao (15.) mit einem 1:2-Rückstand in die Pause gegangen. Der eingewechselte Alejandro Garnacho glich kurz nach dem Seitenwechsel (53.) zum 2:2 aus. In der Folge wurde dem Publikum Einbahnstrassen-Fussball geboten, die Gastgeber hielten sich aber wacker, brachten das 2:2 über die Zeit und bejubelten damit den ersten Punktgewinn gegen ein englisches Team.

Pafos – Villarreal 1:0

Der Pafos FC hat den ersten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte gefeiert. Nachdem es beim ersten Heimauftritt gegen die Bayern noch eine empfindliche 1:5-Pleite abgesetzt hatte, setzten sich die Zyprioten gegen Villarreal mit 1:0 durch. Derrick Luckassen (47.) traf nach einer Ecke aus kurzer Distanz per Kopf. Das Team um Abwehrchef David Luiz – der 38-jährige Brasilianer läuft seit diesem Sommer für Pafos auf – brachte den Sieg gegen insgesamt enttäuschende Spanier über die Zeit.

