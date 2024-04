Manchester City strotzt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid nur so vor Selbstvertrauen. Ist dieses Team überhaupt zu stoppen?

Legende: Wird er der zweite Schweizer nach Shaqiri, der die CL 2 Mal holt? Manuel Akanji. Keystone/Antonio Calanni

Einen grösseren Motivationsschub als die letzte Premier-League-Runde hätte sich Manchester City wohl nicht wünschen können. Nach den Pleiten von Arsenal und Liverpool ist das Team von Coach Pep Guardiola plötzlich Leader. Für einen zusätzlichen Boost in der Endphase der Saison könnten am Mittwoch der Halbfinal-Einzug in der Champions League und der Final-Einzug im FA Cup am Samstag (Halbfinal gegen Chelsea) sorgen.

City zuhause eine Macht

Auf eines kann sich die aktuell beste Klubmannschaft der Welt bei diesen Aufgaben verlassen: die Heimstärke. Die letzte Heimniederlage im Etihad Stadium datiert vom 12. November 2022 (0:1 gegen Brentford in der Premier League). In der «Königsklasse» verlor man im eigenen Stadion zuletzt am 19. September 2018 (1:2 gegen Lyon in der Gruppenphase).

Oft kommen die Gegner bei City regelrecht unter die Räder. Real Madrid kassierte bei den letzten zwei Gastspielen in Manchester jeweils 4 Gegentreffer:

Saison 2021/22: City gewann das Halbfinal-Hinspiel zuhause gegen Real 4:3. Im Rückspiel wendeten die «Königlichen» das Blatt in der Verlängerung.

Saison 2022/23: City gewann das Halbfinal-Rückspiel zuhause gleich mit 4:0 und setzte sich mit dem Gesamtskore von 5:1 durch.

So erstaunt es nicht, dass City-Spieler Bernardo Silva sagt: «Wir wollen die Premier League zum vierten Mal in Folge gewinnen und damit zum sechsten Mal in sieben Jahren. [...] Und wenn wir zweimal in Folge das Triple holen können, so wäre dies ein Vermächtnis.»

Was Real zu denken geben dürfte: Obwohl Kevin De Bruyne (Magenprobleme) im Hinspiel vor Wochenfrist (3:3) fehlte und Erling Haaland von Antonio Rüdiger komplett abgemeldet wurde, erzielten die «Citizens» 3 Tore – und diese allesamt aus der Distanz.

02:18 Video Guardiola über De Bruynes Auswechslung: «Ich bin der Boss» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Notnagel Nacho neben «Kettenhund» Rüdiger

Erschwerend kommt hinzu, dass der zum Innenverteidiger umfunktionierte Aurélien Tchouaméni am Mittwochabend gesperrt fehlt. Weil David Alaba langzeitverletzt ist und Eder Militao noch nicht für einen Startelfeinsatz in Frage kommt, dürfte der zuverlässige, aber unspektakuläre Nacho Fernandez neben Rüdiger zum Zug kommen.

So ruhen alle Hoffnungen der Madrilenen auf «Kettenhund» Rüdiger, der Superstar Haaland im Bernabeu-Stadion regelrecht an die Kette gelegt hat. Real-Trainer Carlo Ancelotti jedenfalls hat angekündigt, dass er seinen Fehler aus dem Vorjahr nicht wiederholen wird. Ohne Rüdiger in der Startelf war Real damals mit einem 1:1 im Gepäck von City mit einem stark aufspielenden Haaland 4:0 versohlt worden.

Akanji muss wohl Reals Brasilianer stoppen

«Es ist keine fantastische Ausgangssituation, aber es ist noch alles offen», sagt Ancelotti nüchtern. Bei City dürfte Spielmacher Rodri nach seiner Verschnaufpause, die er öffentlich eingefordert hatte, wieder mittun. Nati-Verteidiger Manuel Akanji dürfte wieder hinten rechts auflaufen, da Kyle Walker noch nicht fit ist. Dort liegt vielleicht die grösste Hoffnung Reals. Im Hinspiel stiessen Vinicius jr. und Rodrygo meistens über die linke Angriffsseite vor und stellten die City-Abwehr vor Probleme.