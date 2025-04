In der Meisterschaft müssen Real Madrid und Arsenal wohl hinten anstehen. Umso grösser sind die Hoffnungen in der Champions League.

Real Madrid und Arsenal: In der Liga hinten, in der CL mittendrin

Legende: Beflecktes «weisses Ballett» Nach der Niederlage am Samstag. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Beim 1:2 gegen Valencia in der Meisterschaft lief bei Real Madrid fast alles schief, was schieflaufen konnte. Verschossener Penalty, wütender Jude Bellingham und ein Gegentor tief in der Nachspielzeit. Barcelona spielte später zwar auch nur 1:1, zog in LaLiga aber immerhin auf 4 Punkte davon.

Gut für die «Königlichen», dass nun der Lieblingswettbewerb ansteht. Der Rekordsieger zeigte in der Champions League oft ein anderes Gesicht und war zur Stelle, wenn es ernst galt: ManCity und Stadtrivale Atletico wurden eliminiert, im Viertelfinal soll nun Arsenal aus dem Weg geräumt werden.

Auch die Londoner müssen in der Liga wohl mit dem 2. Platz vorliebnehmen. 11 Punkte beträgt der Rückstand auf Liverpool. Die Abwechslung zum Liga-Alltag wird auch Arsenal guttun, die letzte verbliebene realistische Titelchance sollte Motivation genug sein.

Einfach wird die Aufgabe aber mit Bestimmtheit nicht. Wollen die «Gunners» gegen Real etwas holen, müssen sie auf den Punkt bereit sein – und wohl im Hinspiel vor eigenem Anhang vorlegen.

