Chelsea verliert zuhause im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League mit 0:2 gegen Real Madrid.

Beide Treffer für die Madrilenen erzielt Rodrygo – Chelsea vergibt mehrere Top-Gelegenheiten.

Im anderen Spiel des Abends trennen sich Milan und Napoli 1:1. Milan zieht dank dem Sieg im Hinspiel in den Halbfinal ein.

Chelsea spielte Real Madrid während knapp 60 Minuten im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals mehr oder weniger an die Wand. Doch dann reichte ein Konter, um die Partie auf den Kopf zu stellen. Rodrygo ging auf der rechten Seite komplett vergessen. Auch der herangrätschende Trevoh Chalobah konnte den Flügel nicht mehr stoppen. Seine flache Flanke fand Vinicius Jr. Dieser verzögerte clever und sah, dass Rodrygo sich in Position gelaufen hatte. Der Brasilianer hatte keine Probleme, den Ball in die Maschen zu dreschen.

00:57 Video Rodrygo bringt Real mit 1:0 in Führung Aus Sport-Clip vom 18.04.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Auch in der Folge gaben sich die «Blues» nicht geschlagen. Doch die Londoner bissen sich an der gut eingestellten Verteidigung der Madrilenen die Zähne aus. Am Ende war es dann wieder Rodrygo, welcher den Deckel drauf machte. Vinicius Jr. erlief einen weiten Ball und spielte auf Federico Valverde, welcher den Ball uneigennützig für den freistehenden Brasilianer auflegte. Kepa im Tor blieb ohne Abwehrchance.

00:51 Video Rodrygos 2:0 besiegelt den Sieg Aus Sport-Clip vom 18.04.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Chelsea dominierte

Vor dem 1:0 war Chelsea besser. Real hatte sich vor allem in der Startphase auffallend viele Ungenauigkeiten geleistet. Nach rund 11 Minuten hatte N’Golo Kanté die erste Möglichkeit, das Spiel in die Bahnen von Chelsea zu lenken. Der lauffreudige Mittelfeldakteur kam über Umwege völlig freistehend im Strafraum an den Ball, verzog seinen aufgesetzten Schuss aber deutlich.

In der einzigen wirklichen Aktion der Ancelotti-Elf in der ersten Halbzeit war ebenfalls Rodrygo involviert. Er spielte in der 20. Minute im Sechzehner einen Doppelpass mit Dan Carvajal, verschaffte sich mit einer Körpertäuschung etwas Platz und zog sofort ab. Sein Schuss landete am Aussenpfosten.

Die beste Möglichkeit für Chelsea hatte Marc Cucurella in der Nachspielzeit. Den Spanier erreichte eine weite Flanke. Im Nachhinein stellte sich die Entscheidung, den Ball zuerst anzunehmen, als Fehler heraus. Torhüter Thibaut Courtois hatte so genügend Zeit, um in Position zu laufen und den Schuss glänzend zu parieren.

So geht es weiter

Bereits am Mittwoch geht es weiter mit der Champions League. Dann finden die anderen Viertelfinal-Rückspiele statt. Sehen können Sie die Highlights der Spiele ab 23:00 auf SRF zwei. Die Hinspiele der Halbfinals werden am 9. Mai gespielt.