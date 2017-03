Champions League: Wir wollen mehr davon!

Heute, 13:17 Uhr

Die Achtelfinals in der Königsklasse haben viele Befürchtungen widerlegt: Es fielen so viele Tore wie noch nie in der ersten K.o.-Runde. In den Viertelfinals sind weitere Kracher garantiert.

Das Geburtstagskind brilliert: Di Marias herrlicher Doppelpack 0:50 min, vom 14.2.2017 62 Tore in 16 Spielen: Seit Einführung der Achtelfinals in der CL 2003/04 gab es nie so viele Tore. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ronaldo (96) und Messi (93) die 100er-Marke knacken. Topskorer Messi kommt schon auf 11 Treffer, Ronaldo nur auf deren 2, dafür auf 6 Vorlagen. Wer gewinnt das Wettrennen? Offensiver Bestwert in der CL 62 – Im Achtelfinale der Champions League 2016/17 wurden 62 Tore erzielt – mehr als in jedem vorherigen Achtelfinale der #UCL Feuerwerk. pic.twitter.com/OsN8yBGC0G — OptaFranz (@OptaFranz) March 15, 2017 Historisch wie die Torflut war auch die Aufholjagd des FC Barcelona. Das 6:1 gegen Paris St. Germain wird noch lange nachhallen. Zusatzinhalt überspringen Live-Hinweis Verfolgen Sie die Viertelfinalauslosung am Freitag ab 12:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport oder in der Sport App. Mit einem Gesamtskore von 6:6 endete das Duell Monaco gegen Manchester City. Die «jungen Wilden» von Monaco wiesen Guardiolas Millionen-Truppe in die Schranken. Mbappé (18), Bakayoko (22) und Fabinho (23) sind schon jetzt eine Entdeckung. «Oldie» Falcao (31) hat sich zudem neu erfunden. Auch bei Bayern-Arsenal fielen 12 Tore, allerdings etwas einseitiger verteilt (10:2 für die Deutschen). Mit Leicester steht gar ein Debütant in den Viertelfinals. «Leicester ist der schwierigste Gegner», meinte Juventus-Goalie Buffon. Der 39-Jährige träumt immer noch vom ersten CL-Sieg in seiner Karriere. In dieser Kampagne scheint vieles anders und alles möglich. Am Freitag blickt die Fussball-Welt gebannt nach Nyon, wenn ab 12:00 Uhr die Viertelfinals ausgelost werden (im Livestream auf srf.ch/sport). Landesinterne Duelle wie Barça-Real oder Bayern-Dortmund sind bereits möglich. Das Teilnehmerfeld für das #UCL-Viertelfinale steht! Am Freitag wird ausgelost. #UCLdraw pic.twitter.com/MlOvbxzPAb — UEFA.com deutsch (@UEFAcom_de) 15. März 2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.03.2017, 20:10 Uhr

