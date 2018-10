Bei Real Madrid brennt nach 5 sieglosen Pflichtspielen in Folge der Baum. Was passiert mit Coach Julen Lopetegui?

«Sitzen Sie am Sonntag im ‹Clasico› gegen Barcelona auf der Trainerbank?», fragt ein Journalist an der Medienkonferenz am Montag. Reals Trainer Julen Lopetegui weicht aus. «Wie Sie sehen, sitze ich hier – und ich bin angezogen. Also werde ich am Dienstag coachen», antwortet der Baske. Weiter will auch er nicht schauen.

«Nur der Kalender hält ihn noch im Amt», schrieb am Montag die spanische Zeitung Marca. Will heissen: In den 72 Stunden zwischen der 1:2-Heimniederlage gegen Levante und dem Spiel vom Dienstag in der Champions League gegen Viktoria Pilsen war es nicht möglich, den Trainer zu wechseln.

Den «Clasico» auswärts in Barcelona wird die Real-Führung einem neuen Coach wohl kaum als Startspiel zumuten. Also wird Lopetegui wohl auch am Sonntagnachmittag an der Seitenlinie stehen.

Legende: Angezählt Real-Coach Julen Lopetegui. Keystone

Kommt nun Zlatan?

Weil Real in den letzten 5 (!) Spielen ein mageres Törchen erzielte (durch Verteidiger Marcelo), machen wilde Gerüchte die Runde. Zlatan Ibrahimovic solle im Winter nach Madrid wechseln. Und neuer Trainer werde Santiago Solari, Coach des Fanion-Teams.