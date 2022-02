Über 100 Millionen Franken liess sich Chelsea im Sommer 2021 die Dienste von Romelu Lukaku kosten. Der Stürmer erwies sich bisher als teures Missverständnis. Nur 5 Liga-Tore entsprechen weder dem Selbstverständnis des Belgiers noch jenem des amtierenden CL-Siegers. Zudem liess Lukaku im Januar seinem Frust in einem Interview bei Sky Sport freien Lauf, was zahlreiche Kritiker auf den Plan rief.

Was kann ich machen? Ich weiss es nicht.

Am Wochenende folgte der sportliche Tiefpunkt: Beim 1:0-Sieg gegen Crystal Palace hatte Lukaku in 90 Minuten 7 Ballkontakte – so wenige wie noch kein Spieler in der Premier-League-Geschichte.

Legende: Ihm läuft es bei Chelsea zurzeit nicht nach Wunsch Romelu Lukaku. imago images

Chelsea klarer Favorit

«Was kann ich machen? Ich weiss es nicht», meinte Trainer Thomas Tuchel im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels gegen Lille etwas ratlos. «Die Daten sind klar und sprechen eine klare Sprache. Er war nicht in unser Spiel integriert.»

Wie Tuchel seinen Star-Stürmer am Dienstag ins Spiel einbinden will, liess der Deutsche offen. Gegen den französischen Meister geht der Titelverteidiger sowieso als klarer Favorit ins Rennen. Stürmerprobleme hin oder her.