Legende: Marco Rose Er verlässt Gladbach zum Saisonende. Oder muss er schon früher gehen? Keystone

Wer über ein Übermass an Geld und Mut verfügt, setzt sein Vermögen am Dienstagabend auf Borussia Mönchengladbach. Je nach Wettanbieter erhält man das 17-fache des Einsatzes zurück, wenn die «Fohlen» in Budapest die 0:2-Hypothek aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City wettmachen.

Realistischer geht es für das Team von Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo darum, sich erhobenen Hauptes aus der Champions League zu verabschieden. Trainer Marco Rose kämpft zudem gegen einen historischen Negativrekord.

Europacup bei SRF Box aufklappen Box zuklappen In dieser Woche können Sie folgende Europacup-Spiele auf SRF zwei sehen: 17. März, 00:00 Uhr: Champions League - Goool

17. März, 00:20 Uhr: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel, Real Madrid - Atalanta Bergamo als Re-live

17. März, 20:30 Uhr: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel, Chelsea - Atletico Madrid

18. März, 20:40 Uhr: Europa League, Achtelfinal-Rückspiel, YB - Ajax

Nachdem er im Februar bekannt gegeben hatte, sich kommende Saison der anderen Borussia (Dortmund) anzuschliessen, setzte es 6 Pflichtspielpleiten in Folge ab. Mit einem Nuller gegen ManCity würde er mit den Klub-Ikonen Rainer Bonhof und Jupp Heynckes gleichziehen.

Doch erst die 8. Pleite in Serie – und das macht Mut – wäre klubinterner Negativrekord. Wolf Werner «gelang» dies 1989. Um mit ihm gleichzuziehen, müsste Gladbach am Samstag in der Liga auch noch gegen Schalke verlieren. Das schaffte in dieser Saison erst Hoffenheim.